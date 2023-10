Ayotzinapa y "Guerra sucia" ponen al Ejército en la polémica

Otras acusaciones

Las acusaciones contra el Ejército se suman a las que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa han venido realizando sobre las resistencias a entregar información.

Antes de dejar el país, Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, afirmó que hay del Ejercito una decisión a no entregar información.

"Hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información”, informó en abril de este año.

En el informe que presentaron en julio, nuevamente se señaló a las Fuerzas Armadas de no entregan información clave para la investigación.

“No hemos podido dar todas las respuestas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa porque no hemos tenido acceso a toda la información existente por parte de las autoridades. Y para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar? Se necesita información para llegar a la verdad y a la justicia”, dijo Angela Buitrago.

Padres de los jóvenes de Ayotzinapa pidieron al presidente López Obrador que se les entregaran 806 documentos que estaban en manos de militares, pero de ellos recibieron cinco.

“Dentro de estos documentos destacan uno que refieren que 17 de nuestros hijos están siendo llevados a un lugar para privarlos de la vida, pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, dice una carta que enviaron los padres al presidente de la República.

¿Qué dice el presidente?

Como líder de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido al Ejército.

El mandatario federal ha asegurado que esa institución solo ha seguido órdenes de autoridades civiles y aunque reconoce algunos errores, sostiene que la actuación de unos no mancha a toda la institución.

“Hay, por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo trasparente. Es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, dijo el presidente sobre las acusaciones de obstrucción de información por parte de la Sedena en el episodio de "Guerra Sucia".