Los pagos en exceso de otros cinco contratos sumaron 3.7 millones de pesos. La Auditoría detectó en ellos que no se comprobó que se realizará la relocalización de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la existencia de cuatro torres de iluminación, entre otras irregularidades.

"Durante el desarrollo de la auditoría se determinaron incumplimientos de leyes, reglamentos y disposiciones normativas", agrega la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas identificada con el número 2024-0-09100-22-0337-2025.

También se detectaron diferencias presupuestales en el proyecto de inversión, con montos distintos en el gasto aprobado, reportado, modificado y ejercido, contra el monto comprobado en facturas y otros documentos.

Tren Interurbano México-Toluca

En una auditoría separada, la ASF también encontró pagos en exceso en las obras del Tren México-Toluca en 2024.

Del contrato para el suministro, fabricación en obra o taller, transporte y montaje tubo, se pagaron 4.5 millones de pesos porque se consideraron rendimientos de maquinaria y equipo menores a los señalados en los reportes de actividades diarias realizados por la supervisión externa.

"Se observaron pagos en exceso por 4,542.1 miles de pesos, en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-200 'Suministro, fabricación en obra o taller, transporte y montaje tubo…', que tiene por objeto la construcción de la estación Vasco de Quiroga", refiere la auditoría.

"Debido a que en la matriz del precio unitario de dicho concepto se consideraron rendimientos de maquinaria y equipo menores a los señalados en los reportes de actividades diarias realizados por la supervisión externa".

Asimismo, un pago en exceso de 1.5 millones de pesos en la construcción de la estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México-Toluca, debido a que se consideraron 71.8 jornadas de mano de obra y 94 horas de uso de la grúa de patio de 20 toneladas,

Sin embargo, en los reportes solo se acreditaron 17 jornadas de mano de obra y 40 horas del uso de la grúa para colocar una de las 8 piezas del “lucernario”.

La ASF documentó un pago en exceso por 126,000 pesos por conceptos no previstos, donde no se acreditaron las pruebas relativas a tableros, supresores y elevadores, ni se respetó el pago por unidad de obra terminada.

"No se acreditaron las pruebas en siete conceptos de origen y uno no previsto en el catálogo original relativos a tableros, supresores y elevadores, además de que no se respetó el pago por unidad de obra terminada de otro concepto no previsto en el catálogo original; y en seis de los conceptos de origen relativos a tableros y supresores los certificados de calidad presentados en las estimaciones no corresponden a los equipos suministrados e instalados", resumió la ASF.