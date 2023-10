Sedena no responde con la verdad en el caso Ayotzinapa, señala GIEI

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha respondido con la verdad sobre los cuestionamientos realizados sobre el caso Ayotzinapa, indicaron ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Las respuestas dadas por Sedena de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala no existía, que dependía del Cisen, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad”, señalaron Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, quienes formaron parte del comité internacional.