“¿Querían una masacre?”, reprocha Ceci Flores a la titular de Gobernación

“Las madres están en shock, nos sentimos vulnerables, les pedimos a los cárteles que nos dejen buscar, no queremos culpables ni queremos justicia, queremos darles sepultura digna a nuestros hijos… este mensaje es para los carteles, les suplicamos e imploramos porque nuestros hijos vuelvan”, dijo Ceci en un videomensaje que compartió a través de X, antes Twitter.

Este mensaje es para el grupo armado que recibió a balazos a nuestro colectivo hoy:



Solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias; no buscamos culpables, ni justicia, ni verdad. Solo queremos dejar de llorarle al viento; déjenos abrazar los restos de nuestros hijos. pic.twitter.com/hrL1yC3geC — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 11, 2023

Tras haber hecho la denuncia, este lunes durante la conferencia mañanera presidencial, encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, la funcionaria descartó que estos hechos se hayan tratado de una agresión.

“En efecto, no se reportan esas agresiones; hubo algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, declaró.

Alcalde insistió en que no fue una agresión sino que fueron detonaciones que se registraron en otro lugar.

Ceci Flores, quien en ocasiones pasadas ha solicitado ser recibida por autoridades federales y cuya reunión le ha sido negada de forma reiterada, se inconformó y respondió a las declaraciones que hizo la titular de la Segob.