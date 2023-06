Tania del Río: "Desapariciones forzadas son promovidas por un Estado fallido"

¿Cuáles consideras que son los factores que han agravado esta crisis?

"Yo creo que lo ha agravado el que existe la desaparición como una práctica social, si bien hay un aumento de nuevas células del crimen organizado, reacomódos dentro de los cárteles, la desaparición se convirtió en una práctica social aberrante, precisamente porque hay distintos actores involucrados.

Esta práctica se promueve también por el Estado fallido en el que vivimos, por la inacción y esa inacción es una política en sí misma que manda el mensaje de que se tienen el permiso de hacerlo porque no se castiga".

"Los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada son evidencia máxima de las diferentes violencias que se viven en el país y de la permisividad que hay para ello porque si a la hora de desaparecer a alguien, no se detiene, no se busca, hay cierta permisividad, entonces, hay involucramiento y al no castigarse el mensaje que se manda es que está permitido, y llegan nuevos funcionarios y nueva gente en el crimen organizado que siguen repitiendo ciclos que parece que no tienen fin".

¿Durante actual gobierno se han tenido avances frente a esta crisis?

"Hemos avanzado muy poquito, la ley general en materia de desaparición entró en vigor en nuestro país en enero de 2018 y su implementación aún no está efectiva falta mucho por hacer, faltan muchas colaboraciones entre la federación, los estados, las fiscalías, no se vinculan, no comparten información, no hay todavía una homologación de protocolos.

"Creo entonces que la consolidación, la armonización legislativa de todos los estados es indispensable, pero sobre todo hace falta bastante voluntad política y todos los que trabajamos en cualquier lugar necesitamos voluntad para hacer nuestra parte, para poder rehacernos como país, para construir comunidad y que nos importe lo que le sucede a otras familias".