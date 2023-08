"No tiene nada que ver con politiquería", responde madre buscadora a AMLO

"Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros seres queridos para fines poco dignos. Usted no sabe y pido a dios jamás lo sepa, lo que es tener a un hijo desaparecido, vives entre el dolor y la esperanza cada minuto del día, es como si supieras que desde ese momento, te vas a dedicar a buscar, y que te vas a reunir con quien sea que te ofrezca una esperanza", expresó.

En este camino de dolor habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y “politiquería” @lopezobrador_ pic.twitter.com/TjaHquEPPW — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) July 31, 2023

"Cuando dice que es politiquería buscar la reunión con usted, se siente una especie de apatía, y en serio, lastima", agregó.

La activista precisó así que él no piensa invitar a las madres buscadoras a una reunión en Palacio Nacional, las madres buscadoras le extenderían una invitación para que acompañe a las madres buscadoras a una jornada de búsqueda, para ver si así cambia de parecer.

"Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella, a eso nos dedicamos nosotras, a que brote ese país que casi nadie conoce y donde no hay nada indigno, así que no se preocupe, está segura su investidura. Con todo respeto y sin ofender, acompáñenos y verá que cambia de opinión, si no es así, no volvemos a molestarlo", dijo.