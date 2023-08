Diputada del PAN presenta 65 denuncias por presuntos desvíos en Sembrando Vida

Además de los montos por aclarar en la operación de Sembrando Vida, la diputada federal indicó que detectaron otras irregularidades como que entre los beneficiarios hay personas de entre 95 y 117 años de edad. “No sé que población tan longeva tengamos”, comentó.

También se detectó que se entregaron pagos a quienes no acreditaron pertenecer al programa, no se contó con comprobantes de la entrega de pagos en efectivo, no hay documentación que justifique la entrega de los apoyos, además de que se detectó el reparto de montos mayores a los establecidos en el programa.

“Estos hallazgos corresponden a una pequeña muestra, estas cifras son pequeñas muestras pero pueden ser miles de millones más de irregularidades”, advirtió.

Pérez Jaén recordó que este programa confeccionado en el gobierno de López Obrador inició con un presupuesto de 15,000 millones de pesos, sin embargo, ha ido creciendo a 37,000 millones, lo cual es grave ante las irregularidades que presenta.

“Estamos viendo que muchos no reciben el recurso y no sabemos a dónde se fueron esos recursos, son hoyos negros porque no sabemos dónde se pone el recurso, porque el dinero ya no está, pero la acreditación, la documentación es inexistente. ¡Imagínese lo que es repartir 37,000 millones y además ni siquiera con una evaluación del impacto!”, planteó.