Hernán Gómez: "AMLO se equivocó, desde la Presidencia no se puede saber todo"

Sumando los caso de Scherer, Segalmex y la Conade, ¿cómo evalúas que ha sido el combate a la corrupción en este gobierno?

Es de claroscuros, creo que hay menos corrupción hoy que en gobiernos anteriores, no cabe duda, pero sí hay casos de corrupción y también es interesante ver cómo se están investigando y sancionando, no todo lo que uno quisiera pero, por ejemplo, en el caso de Segalmex hay una gran cantidad de imputados, hay gente que está en prisión, que está siendo investigada aunque no todos, por ejemplo, está Bernardo Fernández que es un protegido de Julio Scherer, muy cercano a su familia y que fue director de operaciones de Liconsa y que yo sepa, no lo están investigando y él tendría mucho que decir, por eso, para mí es de claroscuros pero también creo que la corrupción es estructural y que el contubernio que teníamos entre el poder económico y el poder político no es el mismo de antes".

En el caso de Scherer, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ¿qué papel jugará la FGR?

Honestamente creo que las investigaciones en su contra no van a proceder y van a ser frenadas por diversos intereses, tristemente creo que es lo que va a pasar, pero ojalá que al menos esta experiencia no se repita, porque lo que en el fondo hay que hacer es reformar el sistema de justicia en México, es acabar con el negocio de la justicia porque esto es como los grupos del crimen organizado, no por quitar a la cabeza del grupo significa que éste va a dejar de existir o que la actividad ilícita dejará de existir y lo mismo pasa con la justicia, siempre hay un mediador que controla el negocio, entonces no se trata de que se vaya Julio Scherer para que llegue otro.

Al final la política es la política y el poder es el poder y por más que algún gobierno pueda ser distinto, la política siempre atrae a personajes así, lo más triste es darte cuenta que son los más astutos, los más habilidosos y los que se desenvuelven mejor en ese submundo, son los que persisten y los que perviven.

¿Crees que hay más traidores en el gobierno?

No quiero especular y no es el tema de mi investigación, pero yo creo que sí hay aunque nadie de este tamaño. Lo interesante de este caso es que reivindica al presidente y lo deja muy bien en la historia, porque en otros gobiernos personajes como Julio Scherer duraban hasta el final, a veces eran transexenales como Genaro García Luna que a pesar de que los presidentes sabían de su corrupción la permitía y eran poderosísimos e inamovibles.

López Obrador hizo algo distinto, tal vez no lo investigó, no lo ha procesado, tal vez nunca ocurra, porque el presidente no le va a dar ese gusto a sus opositores y no estoy defendiendo que esto esté bien, que no que no rinda cuentas ante la justicia un personaje como Julio Scherer pero me parece importante notar esta diferencia entre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, aquí el presidente cortó cabeza aunque lo hizo de forma sigilosa y disfrazando todo de una salida amistosa.