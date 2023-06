Sucesión 2024: la encuesta como método y reto para no fracturar a Morena

Para evitar divisiones y acusaciones de un “dedazo” o imposición, el propio presidente sugirió que el método para elegir a su posible sucesor sea la encuesta. Además, el partido ha tomado otra medida: a los participantes se les hará firmar un escrito con el que se comprometen a respetar los resultados de este ejercicio.

Azucena Rojas, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, advierte que partido del presidente no le conviene que haya quienes no acepten los resultados, pues el candidato elegido, no solo no gozaría del respaldo sino surgirían las divisiones.

“Si no lo hacen así, pues pueden abrirse más divisiones dentro de Morena que pueden debilitar al partido y es un partido que no le conviene arriesgar”, explica.

A nivel estatal, hay varios casos de inconformidades por el resultado de las encuestas. En la elección de los candidatos de Colima, Chihuahua, Zacatecas y, más reciente, Coahuila hubo desconocimiento de los resultados. Ese es precisamente el reto para Morena este año, lograr que Sheinbaum, Ebrard, Monreal y López Hernández, o cualquier otro que participe, acepte los resultados.

Carrera Barroso considera que para evitar esos cuestionamientos, la encuesta debería ser transparente.

“No sabemos a quién se las hacen... desde ahí y hasta la fecha todos los procesos de Morena han sido bien opacos. Lo deseable es que los resultados fueran replicables, es decir, que los ciudadanos o interesados podamos acceder a las bases de datos y que fuera una sola pregunta porque entre más variables, más plausible es jugar con ellas”, advierte.