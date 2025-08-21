El trabajo de cuidados no remunerado empobrece más a las mujeres que a los hombres

Estas cifras revelan que las brechas de género prevalecen en los ingresos de la población y se agrandan conforme las mujeres tienen más edad, hijos o mientras más horas dedican al cuidado, explican especialistas.

Por eso urgen a diseñar una política laboral inclusiva y a concretar un Sistema Nacional de Cuidados que contribuya a la distribución de este trabajo y permita a las mujeres ingresar al mercado laboral o percibir salarios dignos.

“La implementación de un Sistema Nacional de Cuidados no se puede seguir posponiendo, debe ser una prioridad presupuestal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026”, subraya la organización México, ¿Cómo vamos? en un análisis sobre las estadísticas del Inegi.

Samantha Contreras, analista de datos en esa organización, explica que en 2024 se registraron las cifras más bajas de pobreza en México. Sin embargo, al desagregar por género, se observa que hay más mujeres en esta situación que hombres. De ellas, 30.1% vivía en pobreza y 5.5% en pobreza extrema frente al 28.9% y 5.2%, respectivamente, para el caso de los hombres.

Entre quienes dedican menos de cuatro horas al trabajo de cuidados y están en pobreza, 26.4% son hombres y 27.1% son mujeres. Hasta aquí, señala, las diferencias no parecen tan grandes. Pero a medida que más tiempo se dedica a las tareas del hogar, la desigualdad aumenta.

“Cuando ya comparas esto para las personas que le dedican cuatro horas y más al cuidado y atención de los hogares, entonces los hombres se quedan más o menos al mismo porcentaje de pobreza, están en 25.3, mientras que en las mujeres se dispara a 36.2”, explica. “O sea, es cañón la brecha de género”, dice.

El impacto en los ingresos

Alrededor del 90% del trabajo de cuidados no remunerado recae en las mujeres y eso las empobrece debido a que a menudo son excluidas del mercado laboral, que no ofrece empleos formales con tiempos flexibles.

También quedan fuera de los trabajos porque muchas no cuentan con espacios especializados que cuiden a quienes lo requieren, como guarderías, casas de día, asilos o centros gerontológicos. El Estado tampoco garantiza estos servicios a toda la población.

“Se le tiene que dedicar, en los egresos de la Federación, definitivamente, aportar un poco más a sistemas de cuidados. O sea, tienen que proveerse servicios que le ayuden a toda esta población de mujeres que están en pobreza, y que no cuentan con ningún sistema federal de apoyo a todos los cuidados que hacen sin remuneración”, insiste la experta.

Sin la oportunidad o el tiempo para dedicarse a trabajos pagados, las mujeres perciben menos ingresos. Pero, incluso cuando sí son empleadas, ganan menos dinero. Entre los 20 y 29 años, la brecha es así: por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 74 pesos, estima Contreras. En el grupo de 50 a 59 años y de 60 o más años, las mujeres ganan solo 55 pesos de los 100 que ganan los hombres.

La brecha se amplía a mayor edad, a mayor número de hijos y a menor nivel educativo, explica la experta. “Una mujer sin hijos gana mensualmente 8,600 pesos promedio y una mujer con cuatro hijos o más, 5,700 pesos. Y los hombres sin hijos ganan 10,600 pesos y con cuatro hijos o más, 12,500 pesos. Ahí se nota como entre más hijos, la mujer va ganando menos; entre más hijos, al parecer, los hombres van ganando más”, ilustra.