Confirmado: Vidulfo Rosales renuncia como abogado de los padres de Ayotzipana para irse a la SCJN

"Él recibió la invitación de parte de Hugo Aguilar, aprovechando que hizo una visita al estado de Guerrero, ahí ya habló con él, lo invitó y le hizo la propuesta de que que sea parte de su equipo", contó Barrera a Expansión Política.

"Obviamente le pidió que su decisión fuera lo más pronto posible, (...) de ahí fue que Vidulfo tuvo que analizar la propuesta, una vez que la analizó la compartió con nosotros como equipo el 13 de agosto, porque ya el 15 formalmente terminó su ciclo en Tlachinollan".

Barrera reveló que Rosales comunicó su decisión a los padres y madres de los normalistas desaparecidos el 17 de agosto.

"Obviamente (los papás) lo tomaron con sorpresa, hay diversas reacciones, pero en general sorpresivo, un poco desconcertante porque fue algo así, inesperado y es obvio que algunas madres, con cierta tristeza, pero pues la lucha la dan ellos, nosotros acompañamos".

Rosales acompañó legalmente al colectivo "Nos faltan 43", integrado por los padres y familiares de los jóvenes estudiantes que desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2011.

El abogado resaltó que "desde otras trincheras" continuará con su lucha.

"Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y Afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda” , agregó.

Rosales afirmó que, a pesar de las amenazas y presiones, siguió adelante en busca de la justicia.

“Seguimos adelante, sorteando las amenazas y presiones de los perpetradores hasta conseguir una porción de justicia. Aunque claro, falta mucho por recorrer, el horizonte aún es gris y no se vislumbran luces de verdad y justicia en lo inmediato”.