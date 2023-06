AMLO: si hay piso parejo y no hay dedazo, no habrá rupturas en Morena

López Obrador defendió el método de la encuesta pues dijo que ha generado pocas rupturas y varias victorias.

Aunque el canciller Marcelo Ebrard ha sugerido que solo se incluya una pregunta en la encuesta, el presidente comentó que en ese ejercicio se puede preguntar la opinión sobre los aspirantes, si lo ven cercano a los ciudadanos, si lo perciben como honesto y si les gustaría que fuera o no el candidato.

“Entonces sí es un buen método, evita que metan las manos, que impongan”, dijo.

AMLO reitera que se retirará en 2024

El presidente aseguró que tiene decidido que después de que concluya su gobierno se retirará de la política.

“Me retiro completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política nunca más, nunca más. Soy partidario no sólo del principio de la no reelección si no del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni el dinero”, aclaró.