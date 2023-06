¿Qué son las Normas Oficiales en materia de salud y por qué causan polémica?

¿Qué Normas Oficiales pretenden cancelar?

Las autoridades pretenden desaparecer 35 NOM de salud, entre ellas se encuentran las siguientes:

Norma para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.

Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.

Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.

Para la prevención y control de la tuberculosis.

Norma para la Prevención y control de la lepra.

Norma para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera.

Las normas para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata, del cáncer cérvicouterino y del cáncer de mama.

¿Por qué hay polémica por las NOM?

La propuesta de cancelar las Normas Oficiales en materia de salud ha causado polémica porque mientras médicos, legisladores y pacientes afirman que su desaparición pondría en riesgo la atención integral de enfermedades graves, como el cáncer, las autoridades afirman que desaparecerlas no generará ningún impacto negativo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que las NOM no son necesarias para brindar atención médica, pues actualmente se atienden 35,000 enfermedades y no cuentan todas con una norma específica. Además, subrayó, su cancelación no sería inmediata.

“Desde siempre, y continúa siendo el caso, se brinda atención médica en forma integral para cubrir más de 35 mil enfermedades y atender de forma integral a las personas”, afirmó.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las NOM –que establecen criterios estandarizados de atención y tratamientos– sólo convienen a proveedores de medicamentos, quienes están en desacuerdo con su cancelación porque afecta sus intereses.

“No es realmente importante, es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencia”, ha dicho el mandatario.