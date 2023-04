Autora de la “militarización” hasta 2028 pide más presupuesto para GN civil

¿Usted diría que esa reforma fue un éxito, un fracaso?, ¿o es pronto para medirlo?

Yo creo que era una reforma necesaria. ¿Quién pudiera pensar que en 2024 la Guardia Nacional iba a estar lista (para ser civil)? No hay manera, la preocupación era que en 2024 no era posible poder decirle al Ejército, que además tenía un término fatal, ya no coadyuves.

El Ejército es un apoyo en tanto se implanta la Guardia Nacional, (pero) a ver, si no avanzamos en lo otro, en la formación, la capacitación, recursos, fondos especiales, y si no avanzamos en lo demás pues ahí puede seguir eternamente y no se trata de eso, se trata de cómo implantamos a la Guardia Nacional y cómo este reclutamiento de tantas personas de la Guardia Nacional para su verdadera implantación requiere de una auténtica formación civil para atender la seguridad pública. Ese me parece que es el meollo de los asuntos.

Y pasa por formación, capacitación, darles equipo, patrullas, uniformes, mecanismos de inteligencia para hacer la investigación del delito y la prevención.

Requiere recursos para la aplicación de la justicia en los tribunales, para resolver de manera expedita, todo de forma integral. Ese es el fondo.

El fondo no es si en marzo se van y qué hacemos, sino desde las distintas trincheras ver la verdadera implantación de la Guardia Nacional y su formación auténticamente civil y cuándo va a estar lista para desprenderse, y mientras no se siga avanzando, pues ahí seguirá.

Hay que quitar el enfoque de cuándo se va el ejército, sino lo que se requiere para la implantación de la Guardia y que cumpla su función de atender la seguridad pública y con carácter eminentemente civil.

¿Ve pasos hacia allá?

No pierdo a fe y la esperanza, por supuesto que sí, pero creo que tenemos que mandar más mensajes todos y es una responsabilidad conjunta de alcaldes, gobierno federal, Congreso, recursos, dinero para poder hacer esto de manera integral. No es un tema fácil pero es necesario.

Ni siquiera cabe la pregunta de si podemos, es que es una obligación.