Fentanilo, violencia y acusaciones de tortura confrontan a México con EU

Tortura de elementos de seguridad

El informe anual de derechos humanos realizado por el Departamento de Estado abrió una nueva confrontación entre México y Estados Unidos.

En el informe se concluye que elementos de seguridad del gobierno mexicano como la Guardia Nacional han incurrido en actos de tortura, lo que molestó al presidente López Obrador.

El presidente descalificó el informe y dijo que no se sustenta en hechos.

“En México, no se tortura; no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decía nada; en México, no hay masacres; en México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos; en México se garantiza la libertad de expresión; no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan, lo único que hacen es exhibirse”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

Pese a la defensa que realizó el mandatario mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran entre las 10 instituciones contra las que más quejas se han interpuesto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con el Sistema Nacional de alerta de Violación de Derechos Humanos , la Guardia Nacional ocupa el sexto sitio y la Sedena el octavo.

Contra ambas instituciones se han interpuesto quejas por tortura, detención arbitraria, intimidación, privación de la vida, detención arbitraria, desaparición forzada, entre otras.

En ese mismo informe, también se consignó que en el gobierno del presidente López Obrador suele "desacreditar" a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.