En ese mismo artículo, el exfiscal también recuerda que el presidente de México ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019 debido a la ola de violencia que se desató en Culiacán, Sinaloa. Al respecto, el presidente aseguró que ello fue porque su gobierno no apuesta a masacres.

“Nosotros no vamos a apostar a masacres, a las guerras, ésa es una mentalidad también de conservadores, quieres resolver todo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo con el bien”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador dijo que si a Estados Unidos le preocupa el consumo de fentanilo, deberían atender a los jóvenes.

“Si les preocupa el fentanilo como también a nosotros nos preocupa, hay que atender las causas en México y en Estados Unidos porque puede haber droga, pero ¿por qué hay consumo? ¿qué está pasando? ¿por qué la adicción?”, destacó