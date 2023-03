En su informe anual sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador por "desacreditar" a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.

En su informe también se consigna que en México, elementos de las Fuerzas Armadas han incurrido en homicidios ilegítimos, desapariciones y tortura.

El presidente de México consideró que “son unos mentirosos” en Estados Unidos y que suelen ver solo los problemas de otros países pero no los suyos.

“Se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos pero que tampoco lo vayan a tomar a mal”, dijo.

El mandatario mexicano planteó que si México evaluara la política de derechos humanos de Estados Unidos le cuestionaría el por qué se ha perseguido a Julian Assange.