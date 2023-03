FGR prepara iniciativa para que tráfico y venta de armas sea delito grave

México adquiere equipo para detectar armas

El secretario Marcelo Ebrard informó a los fiscales que el gobierno de México adquirió equipo para detectar el ingreso de armas.

“Les comenté que la Secretaría de la Defensa ayer nos informó que adquirió 287 equipos para controlar las salidas y los ingresos a México con material, equipos no intrusivos, que nos van a permitir por primera vez tener una vigilancia con tecnología adecuada de rayos X en toda la frontera. No lo tienen los americanos. Estamos, ya nos informaron que lo van a hacer ellos también, pero no sé las fechas, ya las informarán ellos. Eso es un gran cambio positivo”, aseguró.

El secretario detalló que México mantiene la demanda contra armadoras de Estados Unidos, pues una prioridad frenar el comercio irresponsable que se realiza de armas de fuego, pues miles de éstas terminan en manos del crimen organizado.

“Armas es una prioridad para México, seguimos adelante con la denuncia, ya presentamos la apelación en la demanda de armas, seguimos, pronto tendremos la audiencia”, dijo.