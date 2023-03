Sergio Gutiérrez y Lorenzo Córdova se confrontan por "Plan B"

Córdova revira: “No nos vamos a dejar de ningún gobierno”

Sin entrar más en polémica, Lorenzo Córdova dedicó su intervención a enumerar los retrocesos que traerá la implementación de la reforma electoral y reiteró que pese a presiones, como en antaño y ahora, el INE seguirá adelante.

“Termino con esto: Que estamos a favor, estamos en contra, para nada. Yo tengo el privilegio … de haber sufrido las presiones del anterior gobierno. Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento, que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando, por ejemplo, decidimos no bajarlo de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley”, dijo.

Además, señaló que se le acusó cuando advirtió a los empresarios de que podían estar vulnerando las normas al decirle a sus empleados que “cuidado” cómo votaban porque podían perder su trabajo.

“Se me acusó estar militando a favor de quien hoy nos gobierna y nos gobierna porque así lo decidió el pueblo en elecciones libres y auténticas”, expuso.

No, no nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de éste y no nos vamos a dejar de ninguno que venga por una simple y sencilla razón, porque es la razón del INE como órgano de control, es la función que los consejeros tenemos.

Lorenzo Córdova mencionó que presiones ha habido, las va a haber y las va a seguir habiendo, sin embargo, el INE no se va a dejar porque la democracia es una construcción colectiva, no es una construcción de una ideología de un partido político.