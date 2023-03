INE y Morena protagonizan el “primer round” tras publicación del “Plan B”

La discusión subió de tono

Uno a uno, consejeros y la representación de los partidos de oposición se sumaron en contra del “Plan B” y los efectos negativos que traerá no solo por la salida de Jacobo Molina, sino de miles de trabajadores, amén del “desmantelamiento del INE”.

Pero compartieron los ánimos del consejero presidente, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), darán marcha atrás a esta reforma inconstitucional.

En su turno el consejero Uuc-Kib Espadas dijo que la destitución de Jacobo Molina es un ataque directo a la autonomía del INE.

“Es un acto de bajeza humana cristalizada en una ley especial, una ley personal como las que han dejado de existir en este país no desde 1917, sino desde 1857”, expuso.

“No me renté para participar en la zapa al Instituto Nacional Electoral; no me renté para hacer el juego sucio a nadie, menos para ignorar la ley, porque la ley es la ley”, remató.

En segunda ronda, cuando los ánimos ya habían subido de tono, el morenista Eurípides Flores aprovechó su intervención para recordarle a Espadas que va a tener que “hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando” en contra del “Plan B”.

Además, en tono desafiante, le aclaró que con esas reglas va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las elecciones de 2023.

Nuevamente, el consejero presidente Córdova lo interrumpió. Primero, para preguntarle si se trataba de una amenaza al consejero y segundo, para dejarle claro que bajo su conducción, no permitirá que se amenace a nadie en el Consejo General.

“Perdón, lo voy a interrumpir porque es una moción, yo tengo que conducir las conversaciones aquí, ¿está usted amenazando a un integrante de este Consejo? Porque eso no lo voy a permitir, eh, que quede claro y lo voy a interrumpir tantas veces como sea necesario porque yo soy el responsable de conducir las sesiones…”, dijo.

“Aquí se vale expresar las posiciones, no voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este Consejo, que quede claro”, agregó Córdova.

Más sereno, el Consejero del Poder Legislativo, Hamlet García Almaguer, también de Morena, había reclamado a Córdova por qué si durante las intervenciones se habían utilizado muchos calificativos por todos los que intervinieron, a la única persona que interrumpió “fue a mi compañero Eurípides”.

Tras la acotación, el titular del INE, quien dejará el cargo el próximo 3 de abril, solicitó a los consejeros y a los integrantes del Consejo General, a conducirse con respeto.