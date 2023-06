Coordinador de Defensa de la 4T, la figura con la que Morena adelanta precampaña

Pero desde Morena no ven que los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación sea ilegal. La expresidenta nacional y exsecretaria general de esa fuerza política, Yeidckol Polevnsky, afirma que es un cargo indispensable para la organización interna del partido.

“Nosotros somos un partido-movimiento y como partido movimiento tenemos diferentes actividades: las del partido y las del movimiento. Nos hemos negado a dejar hacer actividades de movimiento porque queremos estar con la gente, saber lo que la gente necesita y por eso para nosotros los promotores de la soberanía nacional o coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación son muy importantes”, explicó en una entrevista.

Aldo Muñoz Armenta asegura que cada partido político busca las formas para favorecerse de lagunas legales que les permitan tomar ventaja frente sus adversarios .

“Cada partido busca un estilo para la trampa. Algunos lo hacen con publicidad pagada”, plantea.

El problema, advierten los expertos consultados, es que los partidos políticos aprovechan los “vacíos legales” que les da rentabilidad electoral.

“El problema es que hay un espacio ambiguo, una zona gris en el que se puede mover. De manera informal están fuera de la ley porque permite hacer actos anticipados de campaña, pero por otro lado también es válido que rumbo a una elección se trabaje en crear una estructura”, explica Rosiles.

Polevnsky defiende que recibir el cargo de coordinador, no te convierte en automático en el candidato. “Tiene unas altas posibilidades de ser candidato, sí pero no quiere decir que va a ser el candidato. No son precampañas adelantadas, nosotros siempre hacemos un trabajo de promoción, de sensibilización e información a la gente, no de adelantar precampañas”, afirmó e Expansión Política.