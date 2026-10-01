Sucesión de Samuel García en Nuevo León: Mariana Rodríguez, Clara Luz y Adrián de la Garza se perfilan para la batalla

A ocho meses de las elecciones de 2027 , la carrera por la gubernatura de Nuevo León se acelera. En la oposición comienzan a moverse las fichas y a perfilarse los nombres que buscarán arrebatarle a Movimiento Ciudadano uno de los dos estados que gobierna, actualmente encabezado por Samuel García.
En Morena, Clara Luz Flores se encamina a ser la candidata; PAN y PRI analizan una posible alianza, con Adrián de la Garza como uno de los perfiles mejor posicionados, mientras que Movimiento Ciudadano apuesta por la capacidad de convocatoria de la influencer y primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez.
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Conocido como el motor económico de México, Nuevo León aporta entre 8% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que convierte a la entidad en uno de los principales focos de atención entre los 17 estados que renovarán gubernatura el primer domingo de junio de 2027.
Si Movimiento Ciudadano retiene el estado, consolidaría su presencia en una de las entidades económicamente más relevantes del país. Si Morena gana, Nuevo León podría vivir una nueva alternancia política; mientras que un triunfo de PAN-PRI representaría el regreso al poder de los partidos que gobernaron la entidad hasta 2015.
La entidad se ubica como una de las que más alternancias políticas han tenido en su historia. Solo detrás de Chiapas, que ha tenido al frente del Ejecutivo al PRI, al PRD (dos ocasiones), al Verde y Morena, Nuevo León ha vivido ya cuatro alternancias.
En 1997 el Partido Acción Nacional ganó por primera vez la gubernatura con lo que puso fin momentáneamente a décadas de gobiernos priistas; sin embargo, el Revolucionario Institucional volvió al poder en 2003 y se quedó hasta 2015.
Ese año, Nuevo León hizo historia al elegir por primera vez a un gobernador independiente, Jaime Rodríguez Calderón con lo que concretó su tercera alternancia en el poder.
La cuarta alternancia llegó con la elección de Samuel García, un exsenador emanado de Movimiento Ciudadano.
En junio del próximo año, los 6 millones de habitantes de Nuevo León definirán si continúan en el ciclo de la alternancia o se mantienen con el partido en el poder.
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¿Quiénes suenan para gobernar Nuevo León?
Clara Luz Flores va por la revancha
En las agitadas aguas electorales, Morena fue la primera en revelar su carta de manera oficial. El lunes pasado nombró a Clara Luz Flores como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que la perfila como candidata a la gubernatura por segunda ocasión.
En 2021, la también expriista compitió por el mismo cargo. En el arranque de la competencia lideraba la contienda, sin embargo, tras la publicación de un video que la vinculaba con el líder la secta Nxivm, Keith Raniere, quedó en cuarto sitio.
Clara Luz Flores dejó en el camino a perfiles como Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Llovera, Judith Díaz Delgado, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Waldo Fernández y Jesús Alberto Elizondo.
Aunque la carrera está por comenzar, Clara Luz arranca con el negativo de la polémica que la vincula a Nxivm.
“La candidata para Nuevo León está vinculada a una secta de trata sexual, lo que puede significar un acuerdo en Morena apara aceptar que seguirá sin ganar Nuevo León, pero que buscará preservar todo lo demás”, dice el analista Mario Ramírez.
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La dirigencia de Morena ha intentado minimizar el señalamiento contra su coordinadora y afirma que hubo un reconocimiento de ella de que se equivocó al haber negado que conocía al líder de Nxivm, sentenciado a 120 años de prisión.
“Clara Luz, como muchos otros políticos de todos los partidos, digamos que han pertenecido a cierto sector social, formaron parte de esos grupos de autoayuda. De eso a pertenecer a la secta hay una gran distancia”, dijo el pasado lunes la presidenta de Elecciones de Morena, Citalli Hernández.
Rumbo a la elección, encuestas que miden la preferencia del voto, ubican como partido político a Movimiento Ciudadano como el mejor posicionado con alrededor de 25% de intención de voto, pero Morena aparece cerca con 24.1%.
Sin embargo, cuando se miden perfiles Clara Luz Flores se ubica con 24% de preferencias, siete puntos porcentuales debajo de la posible candidatura de Mariana Rodríguez, influencer y esposa del actual gobernador.
El Partido Verde Ecologista de México acompañó muchas de las coordinaciones de Morena e incluso encabezó con perfiles emanados de su movimiento tres estados, pero en Nuevo León el líder estatal, Edgar Salvatierra, ya se desmarcó de los guindas y aseveró que el senador con licencia Waldo Fernándezes una mejor opción para la victoria.
El PT, aliado histórico de Morena, tampoco estuvo presente en la designación de Flores Carrales, pues marcó su distancia en vista de que no llegaron a acuerdos para las candidaturas; oficialmente se habló de un nuevo acercamiento, que no se ha concretado.
Adrián de la Garza, ¿el alfil de la oposición?
Desde hace siete meses, Adrián de la Garza fue perfilado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su candidato a la gubernatura, pero a diferencia de hace seis años, para este 2027 podrían postularlo en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).
La dirigencia de esa fuerza política a cargo de Jorge Romero reconoce que trabaja en la conformación de una alianza “ganadora”.
“Es notorio que estamos avanzando, pero lo más importante para nosotros es: se va a armar una gran alianza, no solamente entre dos partidos, se va a armar una gran alianza en Nuevo León. Porque la gente quiere la alianza en Nuevo León, quiere un mejor gobierno”, dijo la noche del miércoles tras asistir al informe de gobierno de Adrián de la Garza .
Aunque su segundo informe de Gobierno al frente de Monterrey no fue un evento en el que se diera el banderazo para construir su candidatura al gobierno estatal, de la Garza fue respaldado por los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Ricardo Anaya.
También lo acompañaron los presidentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, los exgobernadores Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo García, y los empresarios Claudio X. González y Liliana Melo de Sada.
Tras enlistar los logros alcanzados en sus dos años al frente de Monterrey, De la Garza llamó a aprovechar la oportunidad de acabar con la improvisación .
“Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad para recuperar nuestros valores, para volver a poner a la familia en el centro, defender la paz, la verdad y la libertad. Para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial; recuperar el valor de la palabra y cumplir nuestros compromisos”, afirmó.
Aunque la élite política ve con buenos ojos esta posible alianza, en algunas avenidas de Monterrey aparecieron espectaculares presuntamente atribuidos a la militancia panista, en los que se rechaza un acuerdo con el tricolor.
Uno de los anuncios reza “Defendamos al PAN” mientras que otro dice con letras rojas "NO A LA ALIANZA CON EL PRI”. El líder estatal del blanquiazul, Policarpo Flores, aseguró que los mensajes son parte de una campaña negra y los atribuyó a sus adversarios.
Como partido, el PRI se ubica con el 11% de las preferencias electorales, debajo del PAN que tiene 13%. De ir en alianza y si las preferencias se sumaran, alcanzarían el 24%, empatando a Morena.
El 2027 será la segunda ocasión en que De la Garza busque la gubernatura. En 2021 se quedó con el segundo sitio con 27% de los votos, y el triunfo fue para el emecista Samuel de la Garza con 36%.
Gerson Hernández, Comunicólogo-Político y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM anticipa que es difícil anticipar un resultado en el que PAN y PRI puedan derrotar a Morena en solitario, a menos que un factor altere la contiende como en 2021; sin embargo, en ese escenario, ve a MC más fortalecido.
"Pueden hacerse estos cónclaves simbólicos (con la plana mayor en privado), pero hoy en día el único partido que efectivamente está avanzando en territorio es Morena”, señala.
Mariana Rodríguez, la apuesta de MC
La primera dama y esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, dio un paso más en la definición de sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
Durante un discurso frente a mujeres policías del estado, Rodríguez reconoció que a ella le han intentado negar la posibilidad de ser una mujer política. En ese acto afirmó que ha demostrado lo contrario: que ha tomado decisiones por el bien de la entidad, y que ha decidido inmiscuirse en temas de seguridad, movilidad y medio ambiente.
La también influencer dijo que su profesión no interviene con sus aspiraciones y que ha demostrado día con día que además de ser mamá, puede ser política.
El mensaje no es aislado. Conforme se acerca el tiempo de la definición electoral, Mariana Rodríguez ha hecho cada vez más públicas sus intenciones de contender por la candidatura.
La señal más reciente ocurrió tras el anuncio de Morena, de que su eventual candidata sería Clara Luz Flores. Horas después, el pasado 28 de septiembre, Mariana publicó en sus redes sociales un mensaje en el que compara a Morena con el llamado PRIAN: "Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena (…) claramente no es como suena, es igualita que tú".
La publicación fue acompañada de fotos de Flores Carrales y del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, priista y posible candidato de la alianza PRI-PAN.
El respaldo dentro de su partido es más evidente. Desde junio pasado, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sugirió que Mariana Rodríguez podría ser la candidata del partido naranja a la gubernatura, al destacarla como uno de los perfiles más competitivos que tiene MC en Nuevo León.
También en junio pasado, las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso local de Nuevo León impulsaron una reforma electoral para impedir que personas vinculadas con quien gobierna el estado puedan postularse a un cargo público.
La reforma establecía expresamente que estarían impedidos "aquellos con un vinculo de matrimonio, concubinato, unión libre, o parentesco por consanguinidad o civil" en un periodo no menor a tres años después de que la persona en el cargo haya dejado el puesto.
Movimiento Ciudadano acusó que la ley tenía dedicatoria para Mariana Rodríguez y que las bancadas del PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para llevarla al Congreso, aunque ésta no fue aprobada.
El consultor y analista político Gerson Hernández Mecalco advierte que Morena allanó el camino de la influencer al designar a Clara Luz Flores, pues abre la puerta a una contienda entre mujeres y reconoce que cualquier otro aspirante a la candidatura naranja se encuentra en franca desventaja contra Rodríguez.
“Sobre cualquier aspirante a la gubernatura de MC, Mariana lleva la ventaja, por toda la exposición que ha tenido junto a su esposo. Podrían haber otros interesados, pero Mariana lleva de carrera 6 años, más la campaña de 2021. Imagínate que es una competencia de 100 metros y ella ya lleva la mitad”, sentencia.