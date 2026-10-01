Sucesión de Samuel García en Nuevo León: Mariana Rodríguez, Clara Luz y Adrián de la Garza se perfilan para la batalla

Adrián de la Garza, ¿el alfil de la oposición?

Desde hace siete meses, Adrián de la Garza fue perfilado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su candidato a la gubernatura, pero a diferencia de hace seis años, para este 2027 podrían postularlo en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).

La dirigencia de esa fuerza política a cargo de Jorge Romero reconoce que trabaja en la conformación de una alianza “ganadora”.

“Es notorio que estamos avanzando, pero lo más importante para nosotros es: se va a armar una gran alianza, no solamente entre dos partidos, se va a armar una gran alianza en Nuevo León. Porque la gente quiere la alianza en Nuevo León, quiere un mejor gobierno”, dijo la noche del miércoles tras asistir al informe de gobierno de Adrián de la Garza .

Los líderes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero, acompañaron a Adrián de la Garza en su segundo informe de Gobierno al frente de Monterrey. (Foto: Gobierno de Monterrey.)

Aunque su segundo informe de Gobierno al frente de Monterrey no fue un evento en el que se diera el banderazo para construir su candidatura al gobierno estatal, de la Garza fue respaldado por los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Ricardo Anaya.

También lo acompañaron los presidentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, los exgobernadores Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo García, y los empresarios Claudio X. González y Liliana Melo de Sada.

El expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala ocuparon la primera fila en el informe de gobierno de Adrián de la Garza. (Foto: Gobierno de Monterrey.)

Tras enlistar los logros alcanzados en sus dos años al frente de Monterrey, De la Garza llamó a aprovechar la oportunidad de acabar con la improvisación .

“Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad para recuperar nuestros valores, para volver a poner a la familia en el centro, defender la paz, la verdad y la libertad. Para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial; recuperar el valor de la palabra y cumplir nuestros compromisos”, afirmó.

Aunque la élite política ve con buenos ojos esta posible alianza, en algunas avenidas de Monterrey aparecieron espectaculares presuntamente atribuidos a la militancia panista, en los que se rechaza un acuerdo con el tricolor.

Uno de los anuncios reza “Defendamos al PAN” mientras que otro dice con letras rojas "NO A LA ALIANZA CON EL PRI”. El líder estatal del blanquiazul, Policarpo Flores, aseguró que los mensajes son parte de una campaña negra y los atribuyó a sus adversarios.

Como partido, el PRI se ubica con el 11% de las preferencias electorales, debajo del PAN que tiene 13%. De ir en alianza y si las preferencias se sumaran, alcanzarían el 24%, empatando a Morena.

El 2027 será la segunda ocasión en que De la Garza busque la gubernatura. En 2021 se quedó con el segundo sitio con 27% de los votos, y el triunfo fue para el emecista Samuel de la Garza con 36%.

Gerson Hernández, Comunicólogo-Político y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM anticipa que es difícil anticipar un resultado en el que PAN y PRI puedan derrotar a Morena en solitario, a menos que un factor altere la contiende como en 2021; sin embargo, en ese escenario, ve a MC más fortalecido.

"Pueden hacerse estos cónclaves simbólicos (con la plana mayor en privado), pero hoy en día el único partido que efectivamente está avanzando en territorio es Morena”, señala.