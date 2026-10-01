Partido Verde amaga con respaldar a Waldo Fernández para Nuevo León 2027

El Partido Verde en Nuevo León abrió la puerta a competir con candidato propio en las elecciones de 2027 y tomó distancia de la coordinadora de Morena en el estado, Clara Luz Flores Carrales . Su dirigente estatal, Edgar Salvatierra, afirmó que el partido aún no define una alianza y señaló al senador con licencia Waldo Fernández como un perfil con mayores posibilidades para buscar la gubernatura.
Salvatierra explicó que el Verde analiza contender por su cuenta no solo por la gubernatura, sino también por alcaldías y diputaciones locales. Aunque dijo que la definición todavía está abierta, sostuvo que el partido cuenta con cuadros tanto en la zona metropolitana como en los municipios rurales, por lo que existe la posibilidad de presentar una candidatura propia.