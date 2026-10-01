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México

Partido Verde amaga con respaldar a Waldo Fernández para Nuevo León 2027

El dirigente del Partido Verde en Nuevo León, Edgar Salvatierra, no descartó competir con candidato propio y aseguró que el senador con licencia Waldo Fernández tiene un mejor perfil que Clara Luz Flores.
jue 01 octubre 2026 08:00 PM
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En la imagen se observa a Waldo Fernández de perfil durante un evento público.
Waldo Fernández ya aceptó su derrota ante Clara Luz en el proceso interno de Morena. (Foto: Especial )

El Partido Verde en Nuevo León abrió la puerta a competir con candidato propio en las elecciones de 2027 y tomó distancia de la coordinadora de Morena en el estado, Clara Luz Flores Carrales . Su dirigente estatal, Edgar Salvatierra, afirmó que el partido aún no define una alianza y señaló al senador con licencia Waldo Fernández como un perfil con mayores posibilidades para buscar la gubernatura.

Salvatierra explicó que el Verde analiza contender por su cuenta no solo por la gubernatura, sino también por alcaldías y diputaciones locales. Aunque dijo que la definición todavía está abierta, sostuvo que el partido cuenta con cuadros tanto en la zona metropolitana como en los municipios rurales, por lo que existe la posibilidad de presentar una candidatura propia.

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¿El Verde no respaldará a Clara Luz Flores?

En ese escenario, el dirigente estatal del Verde destacó a Waldo Fernández y consideró que es un mejor perfil que Clara Luz Flores para competir por la gubernatura. El legislador con licencia participó en el proceso interno de Morena, pero no fue elegido como coordinador de la defensa y soberanía de la transformación, posición que quedó en manos de Flores Carrales.

Tras conocerse la decisión de Morena, Fernández asumió el resultado y descartó cualquier reclamo. Dijo que participó en el proceso con la intención de que la Cuarta Transformación llegara a Nuevo León y aseguró que respetaría el acuerdo que firmó al inicio de la contienda interna.


Fernández también deseó éxito a Clara Luz y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso, entre ellos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El senador con licencia afirmó que continuará trabajando para que la transformación llegue al estado y llamó a mantener una postura de unidad.

La designación de Flores Carrales representa además un nuevo intento para llegar a la gubernatura de Nuevo León. En 2021 compitió por el gobierno estatal con Morena y, después de encabezar las preferencias durante parte de la contienda, su candidatura cayó hasta el cuarto lugar tras la difusión de un video que la vinculaba con Keith Raniere, líder de la organización Nxivm.

De cara a 2027, la definición de Morena y la postura que adopte el Partido Verde pueden modificar el escenario electoral en Nuevo León.

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Morena Elecciones México 2027 PVEM Partido Verde Ecologista de México

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