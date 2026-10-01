Partido Verde amaga con respaldar a Waldo Fernández para Nuevo León 2027

¿El Verde no respaldará a Clara Luz Flores?

En ese escenario, el dirigente estatal del Verde destacó a Waldo Fernández y consideró que es un mejor perfil que Clara Luz Flores para competir por la gubernatura. El legislador con licencia participó en el proceso interno de Morena, pero no fue elegido como coordinador de la defensa y soberanía de la transformación, posición que quedó en manos de Flores Carrales.

Tras conocerse la decisión de Morena, Fernández asumió el resultado y descartó cualquier reclamo. Dijo que participó en el proceso con la intención de que la Cuarta Transformación llegara a Nuevo León y aseguró que respetaría el acuerdo que firmó al inicio de la contienda interna.

Participé en este proceso con la convicción de que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León. No se dio así y lo acepto con tranquilidad. Se gana con clase y se pierde con clase. Firmé un acuerdo al inicio y lo respeto.



Hoy le deseo el mayor de los éxitos a Clara Luz. Y le… pic.twitter.com/6n2tEAUYI9 — Waldo Fernández (@FdzWaldo) September 29, 2026



Fernández también deseó éxito a Clara Luz y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso, entre ellos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El senador con licencia afirmó que continuará trabajando para que la transformación llegue al estado y llamó a mantener una postura de unidad.

La designación de Flores Carrales representa además un nuevo intento para llegar a la gubernatura de Nuevo León. En 2021 compitió por el gobierno estatal con Morena y, después de encabezar las preferencias durante parte de la contienda, su candidatura cayó hasta el cuarto lugar tras la difusión de un video que la vinculaba con Keith Raniere, líder de la organización Nxivm.

De cara a 2027, la definición de Morena y la postura que adopte el Partido Verde pueden modificar el escenario electoral en Nuevo León.