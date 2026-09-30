Adrián de la Garza rinde segundo informe de Gobierno en Monterrey: destaca reducción de 66% en homicidios

¿Qué dijo Adrián de la Garza en su informe?

Bajo el lema "Juntos Vamos por más", el político de 55 años de dad realizó un contraste del Monterrey que gobernó entre 2015-2018 y 2019-2020 y el que recibió en su tercer periodo 2024-2027, luego de un gobierno del emecista Luis Donaldo Colosio , aunque no lo mencionó por su nombre.

Destacó que cuando regresó al gobierno de Monterrey hace dos años, identificó que la seguridad se había empeorado, por ello, implementó la estrategia denominada “ ESCUDO”, la cual ha permitido fortalecer la seguridad, además que se desarrolló “ ARGOS”, una plataforma que recopila, integra y sistematiza información de distintas fuentes para apoyar la actuación de los elementos de seguridad.

Además, dijo, están en desarrollo dos nuevos Centros de Inteligencia C4 y se terminó construcción de dos Centros de Comando, Control y Despliegue C2.

Gracias a esa estrategia de seguridad, destacó, se han logrado reducciones en delitos como homicidios dolosos y delitos patrimoniales.

"Estos esfuerzos tienen un resultado. La incidencia delictiva en general disminuyó un 25%. Los homicidios dolosos se redujeron un 66% y los delitos patrimoniales un 39%. Al mismo tiempo, la percepción de seguridad alcanzó su nivel más alto del que haya registro en la encuesta nacional de seguridad pública", destacó.



En obras, el alcalde Adrián de la Gazar resaltó la construcción de Circuito Nacional y Circuito Cumbres, dos construcciones de infraestructura para mejorar la movilidad y reducir el tránsito en la zona poniente de la ciudad. Destacó el programa de "Vialidades Regias", el cual tiene una inversión de 1,185 millones de pesos para trabajos en casi 200 avenidas y calles.

"Al regresar, encontramos nuevamente calles con problemas de mantenimiento. Con una inversión de más de 1,185 millones de pesos, superamos los 1.8 millones de metros cuadrados de trabajos en más de 170 calles de avenidas", dijo.