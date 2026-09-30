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Adrián de la Garza rinde segundo informe de Gobierno en Monterrey: destaca reducción de 66% en homicidios

Acompañado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el alcalde de Monterrey destacó disciplina financiera, inversiones históricas y un municipio en paz.
mié 30 septiembre 2026 09:47 PM
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Adrián de la Garza Informe
El alcalde de Monterrey; Adrián de la Garza,rindió su segundo informe de gobierno, en el que destacó avances en materia de seguridad, obra pública y disciplina financiera. (Foto: Lidia Arista/Expansión.)

Arropado por alrededor de 4,000 ciudadanos, de funcionarios y políticos como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Adrián de la Garza rindió su segundo informe de gobierno como alcalde de Monterrey, Nuevo León, en el que desatacó disciplina financiera, llevar a la deuda a su nivel más bajo, una inversión pública histórica, así como la recuperación de la paz.

En el Auditorio GNP de Pabellón M, el alcalde rindió un balance de lo hecho en su gobierno en materia de finanzas, movilidad, seguridad, infraestructura y programas sociales como Tarjeta Regia Plus, Útiles, Útiles, Prepa Regia y Salud Regia.

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¿Qué dijo Adrián de la Garza en su informe?

Bajo el lema "Juntos Vamos por más", el político de 55 años de dad realizó un contraste del Monterrey que gobernó entre 2015-2018 y 2019-2020 y el que recibió en su tercer periodo 2024-2027, luego de un gobierno del emecista Luis Donaldo Colosio , aunque no lo mencionó por su nombre.

Destacó que cuando regresó al gobierno de Monterrey hace dos años, identificó que la seguridad se había empeorado, por ello, implementó la estrategia denominada “ ESCUDO”, la cual ha permitido fortalecer la seguridad, además que se desarrolló “ ARGOS”, una plataforma que recopila, integra y sistematiza información de distintas fuentes para apoyar la actuación de los elementos de seguridad.

Además, dijo, están en desarrollo dos nuevos Centros de Inteligencia C4 y se terminó construcción de dos Centros de Comando, Control y Despliegue C2.

Gracias a esa estrategia de seguridad, destacó, se han logrado reducciones en delitos como homicidios dolosos y delitos patrimoniales.

"Estos esfuerzos tienen un resultado. La incidencia delictiva en general disminuyó un 25%. Los homicidios dolosos se redujeron un 66% y los delitos patrimoniales un 39%. Al mismo tiempo, la percepción de seguridad alcanzó su nivel más alto del que haya registro en la encuesta nacional de seguridad pública", destacó.

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En obras, el alcalde Adrián de la Gazar resaltó la construcción de Circuito Nacional y Circuito Cumbres, dos construcciones de infraestructura para mejorar la movilidad y reducir el tránsito en la zona poniente de la ciudad. Destacó el programa de "Vialidades Regias", el cual tiene una inversión de 1,185 millones de pesos para trabajos en casi 200 avenidas y calles.

"Al regresar, encontramos nuevamente calles con problemas de mantenimiento. Con una inversión de más de 1,185 millones de pesos, superamos los 1.8 millones de metros cuadrados de trabajos en más de 170 calles de avenidas", dijo.

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De la Garza destaca obras de infraestructura

En obras, el alcalde resaltó la construcción de Circuito Nacional y Circuito Cumbres, dos construcciones de infraestructura para mejorar la movilidad y reducir el tránsito en la zona poniente de la ciudad.

"Estas obras son para mí el ejemplo de lo que se puede hacer no solo en Monterrey, sino en todo el estado con planeación, sin generar deuda, escuchando y acordando, sin expropiar y sin imponer", comentó.

El alcalde destacó el programa de "Vialidades Regias", el cual tiene una inversión de 1,185 millones de pesos para trabajos en casi 200 avenidas y calles.

"Al regresar, encontramos nuevamente calles con de mantenimiento. Con una inversión de más de 1,185 millones de pesos, superamos los 1.8 millones de metros cuadrados de trabajos en más de 170 calles de avenidas", dijo.

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De la política social, resaltó la implementación de programas como “Tarjeta Regia Plus”, “Útiles, Útiles”, “Prepa Regia”, “Salud Regia”, “Monterrey Se Ve Mejor”, “Sistema Integral para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente”, “Rampas que Resuelven” y “Maneja Seguro”.

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En materia de residuos y mantenimiento, destacó la recolección de 756,000 toneladas de basura en 216 rutas que abarcan el100% de las colonias, así como la asignación de más de 330 millones de pesos para el mantenimiento de áreas verdes.

Para intervenir parques y plazas, destacó una inversión superior a 535 millones de pesos.

De la Garza resaltó que en materia de movilidad, se creó el primer sistema municipal de transporte gratuito con 7 circuitos, los cuales tienen una cobertura de más del 46% del territorio municipal, con lo que se beneficia a más de 500 colonias.

"Si bien brindar un servicio de transporte público suficiente, eficiente y atractivo, es una obligación y una responsabilidad estatal, la inacción e incapacidad la decidimos resolver con la Regio Ruta, el primer sistema municipal de transporte en Monterrey. Es gratuito y ofrece un servicio cómodo y seguro con unidades climatizadas, internet, monitoreo en tiempo real, así como cámaras de seguridad y botones de pánico conectados", dijo.

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#ElPersonaje | Adrián de la Garza

El informe de este miércoles es el segundo que realiza con motivo de su segundo año de gobierno. El pasado 28 de septiembre presentó un primer ejercicio de rendición de cuentas ante el Cabildo.

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