El emecista sabe que partidos como Morena y el PAN ya llevan camino avanzado en Sonora, ya que desde hace semanas nombraron a los personajes que se perfilan para ser candidatos y hasta realizan actos políticos para promocionarse; sin embargo, Colosio Riojas asegura que cuando la gente sale a votar, “no hay estructura que alcance”.

¿Cómo piensa competir de tú a tú contra la maquinaria de Morena cuando ellos tienen tanto la gubernatura del estado como el ejecutivo federal?

No son tan distintas las condiciones que ya me ha tocado vivir en otras campañas, siempre me ha tocado competir en contra de las maquinarias, la priista, la panista o la morenista.

Las elecciones no le pertenecen, y mucho menos el futuro del Estado, a las estructuras electorales ni mucho menos a los partidos. Cuando la gente sale a votar no hay estructura que alcance a superar el voto de la gente y la participación masiva.







Ahora, luego de pedir licencia como senador, Colosio anuncia que comenzará su precampaña el próximo 2 de diciembre por la gubernatura de Sonora; admite que su aspiración ha cimbrado la política nacional, ya que su apellido no pasa desapercibido, y hasta Alfonso Durazo, actual gobernador del estado y figura de importancia en la estructura de Morena, ha cuestionado el arraigo del emercista en el estado.

¿Por qué busca la gubernatura de Sonora?, se le critica que ha hecho su carrera política en Nuevo León

Primero que nada porque es mi tierra, porque al igual que mi padre, que mis abuelos, yo nací en Magdalena de Kino, y ahí está mi familia. De la misma manera en que tuve la oportunidad de ser recíproco con la tierra que me adoptó (Nuevo León), ésta es una oportunidad que me está presentando la vida para poder ser recíproco con la tierra que me vio nacer.

¿Qué es lo que le mueve regresar a Sonora?

A mí me sacaron de Sonora cuando era muy pequeño y esa decisión no la tomé yo, la tomó mi familia en un mundo de problemas; incluso, en medio de una tragedia que, para protegernos a mí y a mi hermana, era la decisión correcta en su momento.

Ya más de 30 años después, éste es un momento en donde yo, por decisión propia y que tengo el derecho como sonorense, tomo la decisión de regresar con toda la preparación, con todo el trabajo y con todas las herramientas que he adquirido para poder devolverle a mi estado tanto de lo que a mí me dio, empezando por la vida.