El registro de Colosio ante MC en CDMX

La inscripción se llevó a cabo la mañana de este jueves en las oficinas de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.

Acompañado de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido naranja, y de Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Colosio Riojas aseguró que sus opositores iniciaron una campaña de desprestigio en su contra en cuanto se difundió su aspiración política.

"Llevan meses tratando de desprestigiarme, de descarrilar este proyecto en Sonora y en todo el país. Porque saben, y saben muy bien, que en Sonora ya están hartos de los mismos de siempre", señaló. "Sonora lleva toda la vida con los políticos de toda la vida y por eso nada cambia".

Aunque evitó presentar propuestas concretas de campaña para respetar los tiempos de la ley electoral, Colosio Riojas prometió trabajar por las comunidades olvidadas; mejorar el abasto de agua y de medicamentos en las clínicas de salud, así como mantener los programas o acciones de gobierno que funcionen para los sonorenses.

"Lo que le sirve a la gente, se cuida, se mejora, se termina", afirmó.

Colosio pide licencia como senador

Para poder participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, Colosio Riojas solicitó licencia al Senado de la República, donde sería legislador hasta el 31 de agosto de 2027.

El Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido, vigente a partir de este 26 de noviembre. Su lugar lo ocupará la senadora suplente Tabita Ortiz Hernández, exlegisladora local en Nuevo León e integrante de MC.