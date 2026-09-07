“De Nuevo León a la presidenta Claudia Sheinbaum: hoy levantamos la voz con respeto para pedir atención a la situación que vive nuestro Estado. Solicitamos que los señalamientos sean revisados por las autoridades competentes y que la ley determine lo que corresponda. Nuevo León merece certeza, legalidad y resultados”, escribió De la Garza en X.

En el pronunciamiento, firmado por ayuntamientos como el de Santa Catarina, Sabinas Hidalgo, legisladores del PAN, PRI y PRD, y organizaciones como Telar A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y otras instancias competentes revisen e investiguen los señalamientos planteados en contra del gobierno estatal.

La carta aclara que la petición no busca que la presidenta prejuzgue o condene al gobernador, sino que las instituciones determinen si existen responsabilidades.

“No le pedimos que prejuzgue ni que condene a nadie. Le pedimos que las instituciones investiguen, que se conozca la verdad y que haya consecuencias”, señala el desplegado.

El pronunciamiento se dio a conocer este domingo, durante la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó a Nuevo León, como parte de su gira nacional “Honestidad y resultados”, en la que presentó ante ciudadanos los avances de su segundo año de gobierno.

De Nuevo León a la Presidenta Claudia Sheinbaum:



Hoy levantamos la voz con respeto para pedir atención a la situación que vive nuestro Estado.



Solicitamos que los señalamientos sean revisados por las autoridades competentes y que la ley determine lo que corresponda.



Nuevo… pic.twitter.com/2FhYOTjK8V — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) September 6, 2026

Durante el acto público en Monterrey, Samuel García no acompañó a la presidenta en el templete, aunque sí estuvo presente para recibirla previamente, posteriormente publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la coordinación entre ambos gobiernos.