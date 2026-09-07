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“Nuevo León no aguanta más”: alcaldes, empresarios y organizaciones piden a Sheinbaum investigar a Samuel García

En el marco de la visita de Claudia Sheinbaum a Nuevo León, autoridades locales y organizaciones pidieron investigar al gobierno de Samuel García por presuntas irregularidades y crisis institucional.
lun 07 septiembre 2026 01:37 PM
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Claudia Sheinbaum junto al gobiernador de Nuevo León, Samuel García.
Claudia Sheinbaum visitó Nuevo León este fin de semana y aunque el gobernador la recibió, en el evento presidencial estuvo ausente. (Foto: Archivo/ https://www.nl.gob.mx/ )

“Nuevo León no aguanta más”, con esta frase, alcaldes, legisladores, organizaciones civiles, empresarios y partidos políticos de Nuevo León pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que las autoridades federales investiguen la administración del gobernador emecista Samuel García.

El pronunciamiento fue difundido este domingo por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien compartió en X el desplegado titulado “Nuevo León no aguanta más. La manera en que Samuel García es está gobernando nuestro estado”, en el marco de la visita de la mandataria federaral a Monterrey.

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“De Nuevo León a la presidenta Claudia Sheinbaum: hoy levantamos la voz con respeto para pedir atención a la situación que vive nuestro Estado. Solicitamos que los señalamientos sean revisados por las autoridades competentes y que la ley determine lo que corresponda. Nuevo León merece certeza, legalidad y resultados”, escribió De la Garza en X.

En el pronunciamiento, firmado por ayuntamientos como el de Santa Catarina, Sabinas Hidalgo, legisladores del PAN, PRI y PRD, y organizaciones como Telar A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y otras instancias competentes revisen e investiguen los señalamientos planteados en contra del gobierno estatal.

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La carta aclara que la petición no busca que la presidenta prejuzgue o condene al gobernador, sino que las instituciones determinen si existen responsabilidades.

“No le pedimos que prejuzgue ni que condene a nadie. Le pedimos que las instituciones investiguen, que se conozca la verdad y que haya consecuencias”, señala el desplegado.

El pronunciamiento se dio a conocer este domingo, durante la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó a Nuevo León, como parte de su gira nacional “Honestidad y resultados”, en la que presentó ante ciudadanos los avances de su segundo año de gobierno.

Durante el acto público en Monterrey, Samuel García no acompañó a la presidenta en el templete, aunque sí estuvo presente para recibirla previamente, posteriormente publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la coordinación entre ambos gobiernos.

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“¡Bienvenida a Nuevo León, presidenta Claudia Sheinbaum! Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado. Le agradezco el trabajo en equipo para tener una mejor seguridad, movilidad, vivienda, salud y MÁS para las y los neoleoneses”, escribió García.

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También felicitó a la presidenta por su segundo informe de gobierno y llamó a mantener el trabajo conjunto entre la Federación y el estado.

Acusan crisis institucional en Nuevo León

En el desplegado, los firmantes sostienen que Nuevo León enfrenta una crisis derivada de la confrontación entre el gobierno estatal y distintos actores políticos, instituciones y organizaciones.

Acusan a la administración de García de mantener una confrontación permanente, de presuntamente extorsionar a empresas y de carecer de resultados, además señalan problemas relacionados con la planeación y el manejo de recursos públicos.

“El actual Gobierno de Nuevo León solo ha sabido confrontar, perseguir a quienes piensan distinto y secuestrar los recursos que corresponden a gobiernos locales, poderes, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil”, señala el documento.

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Uno de los reclamos se refiere específicamente al presupuesto estatal, al respecto, los firmantes aseguran que Nuevo León lleva cuatro años consecutivos sin un presupuesto aprobado conforme al marco constitucional y atribuyen esa situación a la falta de diálogo y consenso del gobernador.

También acusan un deterioro en las finanzas públicas y señalan particularmente a organismos estatales como Agua y Drenaje de Monterrey y la Red Estatal de Autopistas, a los que atribuyen dificultades financieras.

El documento además cuestiona la intervención de García en la vida interna de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al señalar que el gobernador emprendió acciones que, a juicio de los firmantes, afectan la autonomía universitaria.

El mensaje dirigido a Sheinbaum insiste en que las acusaciones deben ser revisadas por las instituciones correspondientes.

Los firmantes solicitan que la ASF, la FGR, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y demás autoridades competentes actúen conforme a la ley.

“Nuevo León necesita su intervención institucional. Nadie debe estar por encima de la ley”, señala el desplegado.

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Samuel García Nuevo León Claudia Sheinbaum

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