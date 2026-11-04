Sinaloa: Renuncia secretaria de Gobierno que sustituyó a Rocha Moya como gobernadora interina

En su despedida, Bonilla agredeció a la gobernadora Graciela Domínguez Nava, a quien deseó el mejor de los éxitos.

Graciela se convirtió en la gobernadora de Sinaloa después de que Rocha Moya pidió licencia por segunda vez, presionado por integrantes de su propio partido: Morena.

Yeraldine también agradeció a Rocha Moya por haber confiado en ella para incluirla en su Gabinete.

''Sinaloa es un estado maravilloso. Haber sido la primera gobernadora, ha sido para mí el más alto honor en mi vida. Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me prmitieron servirle a las y los inaloenses'', dijo.





¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, enfrenta señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación formal por narcotráfico, delitos relacionados con armas y asociación delictuosa.

El expediente, presentado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026, también involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya a obtener la gubernatura de Sinaloa en 2021, mediante amenazas, intimidaciones y acciones contra candidatos opositores.

A cambio, el entonces candidato habría ofrecido protección al grupo criminal y facilidades para que sus integrantes operaran sin interferencia de las autoridades.

La acusación también sostiene que, una vez en el gobierno, permitió que integrantes de esa facción colocaran funcionarios afines en instituciones de seguridad y procuración de justicia.