A nivel nacional, 19.2% de las empresas víctimas redujo al mínimo o eliminó el uso de efectivo, 17.6% recortó sus horarios de producción o comercialización de sus bienes o servicios y 14.5% canceló sus planes de crecimiento e inversiones.

Tabasco, Morelos y Puebla: sus empresas pagan las peores consecuencias

El caso más grave es Tabasco. En ese estado, casi una de cada dos empresas víctimas (49.5%) dejó de manejar efectivo, más del doble del promedio nacional y el porcentaje más alto entre los estados que más actividades dejaron de hacer.

Además, 41.0% de las empresas víctimas redujo sus horarios, 32.1% canceló sus planes de crecimiento, 20.5% dejó de hacer negocios con otras empresas y 20.2% canceló sus rutas de distribución o venta de productos, una cifra que casi cuadruplica el 5.7% registrado a nivel nacional.

Morelos aparece como el segundo estado con mayor afectación. El 33.2% de sus empresas víctimas dejó de usar efectivo, 33.9% redujo horarios y 27.4% frenó su crecimiento.

Aunque sus cifras están por debajo de Tabasco, en todos los indicadores se ubica muy por encima del promedio del país, lo que muestra que la inseguridad ya no se traduce solo en pérdidas, sino en una operación más pequeña y cautelosa.

Puebla se ubica como el tercer estado que más consecuencias reportó en sus empresas por la inseguridad. En esa entidad, 29.7% de las empresas dejó de manejar efectivo, 25.6% recortó horarios y 23.9% canceló planes de crecimiento.