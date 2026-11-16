De acuerdo con reportes de medios locales, los cuerpos fueron apilados en un camino de terracería.

Hasta ahora, ni la Secretaría de Seguridad estatal ni la Fiscalía han informado nada sobre la identidad de las víctimas.

Este hallazgo el segundo que ocurre en Nayarit en poco más de un mes. El pasado 11 de octubre fueron localizados tres cuerpos envueltos en cobijas en el mismo municipio de Acaponeta.

Ese episodio de violencia también se registró cerca del poblado de la Guásima.





Nayarit, entre los estados con menos homicidios

La entidad gobernada por el morenista Miguel Ángel Navarro no es de las más violentas de México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se ubica en el lugar 29 de las 32 entidades por homicidios registrados.

De enero a septiembre de 2026, en ese estado del Pacífico ocurrieron 43 muertes intencionales, que representan 0.3% de los 12,798 de todo el país.

Esa entidad se encuentra solo por arriba de Durango, San Luis Potosí en el número de homicidios, pero todas concentran entre el 0.2 y 0.3% de los homicidios en el país.

Sin embargo, el municipio de Acaponeta se localiza cerca de Sinaloa, la cuarta entidad más violenta del país, en donde desde 2024 se vive una "guerra interna" debido a la confrontación entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa.