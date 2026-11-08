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Localizan con vida al alcalde de Río Bravo tras reporte de secuestro en carretera

Miguel Ángel Almaraz, del PAN, fue encontrado con vida luego de reportarse que fue presuntamente privado de su libertad; el político es uno de los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas.
dom 08 noviembre 2026 11:24 AM
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Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas.
Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue secuestrado mientras viajaba en carretera por Zacatecas mientras se dirigía a Real de Catorce, San Luis Potosí. (Municipio de Río Bravo)

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue hallado con vida luego de reportarse su presunto secuestro la noche del sábado 7 de noviembre mientras viajaba en carretera por Zacatecas.

"El presidente municipal de Río Bravo (...) quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas", informó Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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La localización se dio gracias a un operativo de búsqueda realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el intercambio de información con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

García Harfuch no informó en qué condiciones se dio la desaparición del alcalde ni si se trató de un secuestro u otro tipo de circunstancia.


¿Qué pasó con el presunto secuestro del alcalde de Río Bravo?

Según los primeros reportes del presunto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, el político se trasladaba junto a su familia a Real de Catorce, San Luis Potosí, a bordo de dos camionetas, cuando fue interceptado por sujetos armados la noche del sábado 7 de noviembre.

Pese a liberar a las personas que viajaban con el edil, los sujetos retuvieron a Almaraz, de acuerdo con reportes de medios locales.

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“Los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, no en San Luis Potosí”, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí.

Sus familiares pidieron ayuda en el municipio de Cedral y, a partir de ese reporte, comenzó un operativo de búsqueda en San Luis Potosí y Zacatecas, indicó la dependencia de seguridad.

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“Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas”, detalla el comunicado.

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El gobernador Américo Villareal afirmó, previo a la localización, que autoridades de Tamaulipas trabajaban en coordinación con el gobierno de San Luis Potosí para encontrar al alcalde de Río Bravo, pero no confirmó que se trate de un secuestro.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas trabaja, de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y sus respectivas unidades especializadas, para avanzar en las acciones de localización de Miguel Ángel y salvaguardar su integridad", publicó el mandatario de Tamaulipas en sus redes sociales.

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¿Quién es Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo?

Miguel Ángel Almaraz gobierna Río Bravo, Tamaulipas, desde 2024, tras ganar las elecciones como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

El alcalde del PAN anunció su intención de competir en 2028 por la gubernatura de Tamaulipas, estado gobernado actualmente por Morena, con Américo Villareal al frente.

Almaraz estuvo seis años en el penal de máxima seguridad ‘El Rincón’, en Nayarit, tras ser detenido en 2009 por cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de hidrocarburos.

No obstante, no recibió sentencia por estos delitos y posteriormente fue absuelto de dichos cargos.

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Secuestro Alcaldes San Luis Potosí Zacatecas Tamaulipas

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