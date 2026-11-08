Localizan con vida al alcalde de Río Bravo tras reporte de secuestro en carretera

La localización se dio gracias a un operativo de búsqueda realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el intercambio de información con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

García Harfuch no informó en qué condiciones se dio la desaparición del alcalde ni si se trató de un secuestro u otro tipo de circunstancia.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis… pic.twitter.com/vRrR0434Lm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026





¿Qué pasó con el presunto secuestro del alcalde de Río Bravo?

Según los primeros reportes del presunto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, el político se trasladaba junto a su familia a Real de Catorce, San Luis Potosí, a bordo de dos camionetas, cuando fue interceptado por sujetos armados la noche del sábado 7 de noviembre.

Pese a liberar a las personas que viajaban con el edil, los sujetos retuvieron a Almaraz, de acuerdo con reportes de medios locales.



“Los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, no en San Luis Potosí”, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí.

Sus familiares pidieron ayuda en el municipio de Cedral y, a partir de ese reporte, comenzó un operativo de búsqueda en San Luis Potosí y Zacatecas, indicó la dependencia de seguridad.