Harfuch asegura que Jorge Amílcar Olán está localizable

¿Jorge Amílcar está vinculado con “El Tanque”?

García Harfuch aseguró desconocer el número total de carpetas de investigación relacionadas con Amílcar Olán, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sobre una posible relación entre el empresario y Iván Cazarín, alias “El Tanque”, detenido hace unos días e identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario señaló que la Fiscalía deberá investigar cualquier vínculo que se encuentre dentro de las líneas de indagación.

“Todas las líneas de investigación se incorporan a la carpeta de investigación. En esa carpeta de investigación se incorpora todo lo que tenga que ver con el delincuente (Iván Cazarín) que detuvimos. Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado”, sostuvo.

Amílcar Olán es amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán. Medios de comunicación han documentado que el también empresario vendió balasto para el Tren Maya sin certificaciones de calidad. (Foto: Especial)



Amílcar Olán es un empresario tabasqueño señalado por sus presuntos vínculos de amistad con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La actividad empresarial de Olán también ha sido cuestionada debido al crecimiento de Romedic, compañía que pasó de obtener contratos por montos pequeños a concretar operaciones millonarias con el gobierno federal y el de Tabasco, principalmente durante administraciones de Morena.

Por ejemplo, Latinus difundió audios en los que presuntamente Olán aseguró haber conseguido contratos por más de 22 millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, gracias a su relación directa con Leonardo Cornejo, quien estaba a cargo del proyecto.