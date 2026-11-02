Uruapan, un año después de Carlos Manzo: los sombreros, las marchas y un movimiento que desafía a Morena
A un año del asesinato del alcalde Carlos Manzo, su imagen se convirtió en una bandera política que crece más allá del municipio, mientras sus habitantes siguen exigiendo justicia y buscan respuestas ante la violencia.
URUAPAN, Michoacán.- A un año del asesinato de Carlos Manzo, Uruapan se corvitió en el punto de partida de un movimiento político que se perfila para competir en las urnas con Morena y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en el 2027.
El sombrero que utilizaba Manzo mientras confrontaba públicamente a integrantes del crimen organizado rebasó las fronteras y límites de su municipio. Hoy hay paredes pintadas con la leyenda del Movimiento del Sombrero en Morelia, en Apatzingán, en Nueva Italia y hasta por la Ruana.
Publicidad
El Movimiento –aún no constituido como partido– encontró en la memoria de Manzo una bandera política y en Grecia Quiroz, su viuda y actual alcaldesa, una figura con proyección estatal.
El Uruapan de 2026
Para llegar a Uruapan desde la Tierra Caliente o desde la capital Morelia, hay que pasar por retenes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
La presencia de los elementos federales no termina en los accesos: también están en las plazas y en las calles, con recorridos de vigilancia. Los habitantes caminan junto a ellos como parte de una escena que se volvió habitual.
Uruapan, conocida como una de las capitales del aguacate, es aún la ciudad de subidas y bajadas. Sus calles serpentean entre pendientes y desniveles y recorrerlas obliga a mirar constantemente hacia arriba y hacia abajo.
Sin embargo, hay elementos que modifican por completo su paisaje desde este 2026. La más importante es su primera línea de Cablebús. Sus cabinas atraviesan la ciudad y llaman la atención porque parecen parte de una infraestructura de tiempos futuristas si se toma en cuenta a los municipios michoacanos vecinos, donde a veces no hay ni combis ni caminos.
En estos días de noviembre, la ciudad tiene otro color. Las calles están cubiertas de flores de cempasúchil. Hay puestos de dulces, galletas y otros productos que anuncian las celebraciones del Día de Muertos.
Publicidad
Al caminar desde el centro hacia el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio se puede a ver a decenas de grupos de jóvenes estudiantes preparando ofrendas para recibir a los que, según las tradiciones, vuelven una vez al año.
Justo en la entrada del Parque Nacional se destaca otro de los cambios de 2025 a 2026. Un mural gigante con el rostro de Carlos Manzo emerge para recordar la fecha en que lo mataron.
La figura del político del sombrero se multiplicó: aparece en paredes, pancartas, ofrendas y otros espacios públicos. Basta con ir al centro histórico del municipio para encontrarse con una estatua en su memoria, la cual fue inaugurada este domingo por Grecia Quiroz.
Los murales, además, recuerdan a Bernardo Bravo, líder productor de limones asesinado en Apatzingán, y a Homero Gómez, defensor del bosque y de la mariposa monarca también víctima de homicidio.
Publicidad
Fichas de búsqueda regadas por la ciudad
En una de las imágenes, Manzo aparece con un hombre de saco que le cubre la boca y parte del rostro, como si intentara silenciarlo.
Entre sus simpatizantes hay la sospecha de que detrás de su asesinato estuvieron involucradas personas con mayor poder que quienes perpetraron el ataque.
Es una sospecha que se escucha en la ciudad, pero que no tiene eco en las investigaciones. De acuerdo con autoridades federales, fueron elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los que planearon el crimen.
A Uruapan también se le reconoce por sus sabores. Uno de los antojos que no pueden faltar son los gazpachos: una mezcla de mango, piña y jícama con limón, chile y queso. El aguacate está presente en paletas, bebidas y puestos donde se vende fresco. De a cuatro kilos por 100 pesos.
La actividad aguacatera, sin embargo, también enfrenta la presión del crimen organizado. Productores de aguacate y limón son víctimas de extorsiones, una amenaza que alcanza a dos de las actividades agrícolas más importantes de Michoacán.
La violencia no solo se refleja en los homicidios, también afecta a quienes trabajan y sostienen la economía de la región.
En las calles hay otras postales. Personas que piden dinero, otras que viven en la vía pública y algunas que parecen enfrentar problemas de salud sin contar con atención.
La pobreza también forma parte de la realidad del municipio: de acuerdo con datos oficiales de 2020, alrededor de 42% de la población de Uruapan se encontraba en esa condición.
Además, están las fichas de búsqueda. Desde la central de autobuses, donde aparecen pegadas en las paredes, hasta el centro de la ciudad, las fotografías de personas desaparecidas acompañan el recorrido.
El recuerdo... rumbo a 2027
El aniversario de Manzo tuvo como escenario las mismas calles donde su figura se convirtió en símbolo. Cientos de personas marcharon desde el Monumento a Lázaro Cárdenas hasta el centro.
Durante el recorrido se escucharon consignas como “¡fuera Morena!” y “¡gobernadora, gobernadora, Grecia Quiroz!”. La movilización fue un homenaje al exalcalde, pero también una expresión política que mira hacia las elecciones de 2027.
Entre quienes llegaron desde Morelia estuvo Paola Ceja, una joven que encabezó uno de los contingentes. Para ella, la muerte de Manzo despertó una nueva participación ciudadana.
“Si algo puedo decir que Carlos nos regaló, fue el renacer de una esperanza de que las cosas pueden cambiar”, comenta y considera que ahora hay personas dispuestas a involucrarse en las decisiones políticas de su estado.
Con sombrero y una pancarta con la frase “No matarás”, Juan López también se sumó a la movilización. Su hermano fue asesinado hace un año y, según cuenta, tenía la intención de buscar a Manzo para pedirle ayuda con su caso. No alcanzó a hacerlo.
Asegura que la investigación sigue sin resolverse y denuncia que su familia enfrentó exigencias de dinero para que se realizaran las diligencias.
Lulú, otra de las asistentes, recuerda a Manzo como un político en quien creyó. “Para mí él iba a ser uno de los mejores presidentes que iba a tener México”, dice y afirma que su deseo es que el movimiento continúe.
Por su parte, Licha, una mujer mayor que caminó buena parte de la ciudad para participar en la marcha, también recuerda con afecto al exalcalde, con quien convivió en la Casa de la Cultura. Además, expresa su respaldo a Grecia y su intención de votar por ella si busca la gubernatura.
“No le habla una adversaria política”
Durante el acto por el aniversario, Grecia Quiroz pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación exhaustiva, independiente y transparente.
“No le habla una adversaria política, no le habla alguien que viene a confrontar a su gobierno por diferencias partidistas; le habla una mujer que perdió a su compañero de vida”, expresó. También pidió que las investigaciones no se detengan si conducen a personas con poder político o económico.
La exigencia de justicia convive con las aspiraciones políticas del Movimiento del Sombrero. Grecia ya expresó su interés en gobernar Michoacán, aunque el movimiento todavía no es un partido y tendrá que definir cómo participaría en las elecciones. Mientras tanto, las consignas de sus simpatizantes ya la colocan en la contienda que se avecina.
El sombrero de Manzo ya rebasó las fronteras del municipio, pero en Uruapan permanece una pregunta que va más allá de su legado político: cómo recuperar la tranquilidad.