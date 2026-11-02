Uruapan, un año después de Carlos Manzo: los sombreros, las marchas y un movimiento que desafía a Morena

El Movimiento –aún no constituido como partido– encontró en la memoria de Manzo una bandera política y en Grecia Quiroz, su viuda y actual alcaldesa, una figura con proyección estatal.

Cientos de simpatizantes de Carlos Manzo marcharon para recordarlo a un año del crimen. (Foto: Carlos Vargas)





El Uruapan de 2026

Para llegar a Uruapan desde la Tierra Caliente o desde la capital Morelia, hay que pasar por retenes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La presencia de los elementos federales no termina en los accesos: también están en las plazas y en las calles, con recorridos de vigilancia. Los habitantes caminan junto a ellos como parte de una escena que se volvió habitual.

Es el contexto en el que ocurre la vida en la ciudad que detonó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , anunciado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, tras el homicidio de Manzo.

Uruapan, conocida como una de las capitales del aguacate, es aún la ciudad de subidas y bajadas. Sus calles serpentean entre pendientes y desniveles y recorrerlas obliga a mirar constantemente hacia arriba y hacia abajo.

Sin embargo, hay elementos que modifican por completo su paisaje desde este 2026. La más importante es su primera línea de Cablebús. Sus cabinas atraviesan la ciudad y llaman la atención porque parecen parte de una infraestructura de tiempos futuristas si se toma en cuenta a los municipios michoacanos vecinos, donde a veces no hay ni combis ni caminos.

En estos días de noviembre, la ciudad tiene otro color. Las calles están cubiertas de flores de cempasúchil. Hay puestos de dulces, galletas y otros productos que anuncian las celebraciones del Día de Muertos.