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Saúl Monreal busca volver a gobernar Fresnillo tras quedar fuera de la carrera por Zacatecas

El legislador morenista, quien ya gobernó en dos ocasiones Fresnillo, afirmó que mantiene su aspiración de gobernar Zacatecas.
dom 18 octubre 2026 08:30 PM
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Saúl Monreal zacatecas
Saúl Monreal se queda sin opciones para buscar la gubernatura. (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Después de insistir durante meses en buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas y de que el partido le negara esa posibilidad, el senador Saúl Monreal decidió contender por la coordinación municipal de Fresnillo, municipio que ya gobernó en dos ocasiones.

La decisión se produjo luego de que Morena estableciera restricciones al nepotismo electoral, con las que busca impedir la sucesión inmediata entre familiares en cargos públicos. Por esta razón, Saúl Monreal no podía buscar la gubernatura, ya que el actual mandatario estatal, David Monreal, es su hermano.

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“He escuchado la recomendación que me hiciera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la cual he tenido la oportunidad de conversas personalmente con ella. Es por ello, que a petición expresa de nuestro movimiento, me registré para buscar la coordinación municipal de los comités de Defensa (...) en el municipio de Fresnillo”, declaró.

No obstante, el senador afirmó que mantiene su aspiración de gobernar su estado natal, al señalar que hacerlo “representa una de las mayores responsabilidades a las que puede aspirar a quien a dedicado su vida al servicio público”.

En una grabación, el legislador explicó que, tras registrarse, recorrerá las colonias y comunidades de Fresnillo. Asimismo, aseguró conocer las necesidades del municipio, pues estuvo al frente del gobierno local en 2018 y 2021.

“Sé lo que avanzamos y sé que nos faltó tiempo, pero también sé lo mucho que les duela a los fresnillenses, el abandono y frivolidad que actualmente padece”, mencionó el morenista.


Actualmente, el municipio es gobernado por el priista Javier Torres Rodríguez.

En caso de ser designado coordinador municipal de los comités de Defensa de la Transformación en Fresnillo, Saúl Monreal se perfilaría como candidato de Morena a la presidencia municipal.

Saúl Monreal insistió durante meses en buscar la gubernatura

Desde 2025, Saúl Monreal anunció que buscaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Sin embargo, tras la aprobación de las restricciones contra el nepotismo electoral, el legislador tuvo que desistir de esa aspiración para el próximo proceso.

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Durante meses insistió en obtener la candidatura e incluso señaló que, si contaba con el respaldo del pueblo zacatecano, impugnaría los estatutos de Morena que establecen la prohibición del nepotismo. Argumentó que esas disposiciones no podían estar por encima de sus derechos políticos ni de lo establecido en la Constitución.

Mientras tanto, hace unas semanas, Morena nombró a Verónica Díaz como coordinadora estatal en Zacatecas, una posición que la perfila como posible candidata del partido a la gubernatura. Díaz fue cuñada del actual mandatario estatal, pues estuvo casada con uno de sus hermanos.

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Morena Elecciones México 2027 Zacatecas

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