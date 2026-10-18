Saúl Monreal busca volver a gobernar Fresnillo tras quedar fuera de la carrera por Zacatecas

“He escuchado la recomendación que me hiciera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la cual he tenido la oportunidad de conversas personalmente con ella. Es por ello, que a petición expresa de nuestro movimiento, me registré para buscar la coordinación municipal de los comités de Defensa (...) en el municipio de Fresnillo”, declaró.

No obstante, el senador afirmó que mantiene su aspiración de gobernar su estado natal, al señalar que hacerlo “representa una de las mayores responsabilidades a las que puede aspirar a quien a dedicado su vida al servicio público”.

En una grabación, el legislador explicó que, tras registrarse, recorrerá las colonias y comunidades de Fresnillo. Asimismo, aseguró conocer las necesidades del municipio, pues estuvo al frente del gobierno local en 2018 y 2021.

“Sé lo que avanzamos y sé que nos faltó tiempo, pero también sé lo mucho que les duela a los fresnillenses, el abandono y frivolidad que actualmente padece”, mencionó el morenista.



Actualmente, el municipio es gobernado por el priista Javier Torres Rodríguez.

En caso de ser designado coordinador municipal de los comités de Defensa de la Transformación en Fresnillo, Saúl Monreal se perfilaría como candidato de Morena a la presidencia municipal.

Saúl Monreal insistió durante meses en buscar la gubernatura

Desde 2025, Saúl Monreal anunció que buscaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Sin embargo, tras la aprobación de las restricciones contra el nepotismo electoral, el legislador tuvo que desistir de esa aspiración para el próximo proceso.