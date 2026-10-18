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Estados

Fiscalía de Guerrero investiga homicidio de Arturo Marín, aspirante de Morena en Cuajinicuilapa

Arturo Marín buscaba la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. Fue atacado a balazos junto a su esposa.
dom 18 octubre 2026 06:39 PM
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Arturo Marín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, posa con su registro a la candidatura de Morena.
La Fiscalía estatal informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio del morenista. (Especial)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una investigación por el asesinato de Arturo Marín, quien aspiraba a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa. Se trata del primer homicidio de un aspirante a un cargo de elección popular rumbo a las elecciones de 2027 .

En un comunicado, la Fiscalía informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio del morenista y las lesiones sufridas por Citlali “N”, esposa de Arturo Marín, quien también se encontraba en el lugar del ataque.

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“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”, mencionó la Fiscalía.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre en la colonia Centro del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.

De acuerdo con medios locales, Arturo Marín viajaba en su camioneta sobre la calle San Nicolás cuando tres hombres que se desplazaban en otro vehículo lo alcanzaron y le dispararon. Su esposa resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

El pasado 9 de octubre, Arturo Marín se registró como aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal. Sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) determinó, con base en criterios de paridad de género, que la postulación para ese municipio correspondía a una mujer. El político era sobrino del exalcalde de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza.

Asesinatos de actores políticos durante el proceso electoral de 2024

Durante el proceso electoral de 2024, la organización civil Causa en Común contabilizó 63 actores políticos asesinados entre junio de 2023 y el 3 de junio de 2024. De ese total, 37 eran aspirantes a algún cargo de elección popular.

De acuerdo con el recuento, 92% de los asesinatos ocurrió en el ámbito municipal. En cuanto a la filiación política de las víctimas, 30% competía por Morena y sus aliados, mientras que 42% pertenecía al bloque opositor integrado por el PAN, PRI y PRD. El resto correspondía a Movimiento Ciudadano y partidos políticos locales.

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Estas cifras superaron el número de asesinatos de candidatos registrados en los dos procesos electorales federales anteriores: en 2018 se contabilizaron 24 víctimas, mientras que en 2021 la cifra ascendió a 30.

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Guerrero Elecciones México 2027 Morena

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