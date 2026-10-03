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México

Detienen al alcalde y al exalcalde de Suchiapa, Chiapas

Las detenciones se llevaron a cabo a través de un operativo de la policía ministerial realizo la mañana de este sábado.
sáb 03 octubre 2026 11:58 AM
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Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa, Chiapas, y Alexis Nucamendi Gómez, exalcalde del mismo municipio
Jorge Lorenzo Lara Cordero (derecha), alcalde de Suchiapa, Chiapas, y Alexis Nucamendi Gómez, exalcalde del mismo municipio. (Fotos: Tomadas de Facebook)

El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, fue detenido la madrugada de este sábado junto al exdil del mismo municipio, Alexis Nucamendi Gómez.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre los arrestos de los dos funcionarios emanados del partido Morena, pero en el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está consignada la captura a las 5:29 horas de hoy, en Suchiapa.

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Las fichas del registro de detenciones, consultadas por Expansión Política, no incluyen los motivos de la detención, solo detallan que el operativo de captura lo llevó a cabo la Policía Ministerial de Investigación.

El alcalde Lara Cordero fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla.

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El exalcalde Nucamendi Gómez, quien gobernó el municipio por seis años debido a una reelección, también fue trasladado al mismo juzgado, que atiende los delitos que ameritan prisión preventiva.

A través de la Operación Enjambre , el gobierno de Claudia Sheinbaum busca desmantelar redes de corrupción y extorsión, así como acabar con la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.

La estrategia está a cargo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, arrancó a finales de 2024 con un operativo en el Estado de México, donde tres alcaldes fueron detenidos, y se extendió a otros estados del país.

Desde entonces, unas 115 personas han sido arrestadas mediante esta estrategia, incluidos 15 alcaldes de diferentes municipios.


El caso más recientes fue la detención del alcalde de Juchitán , Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, por los probables delitos de extorsión y narcomenudeo.

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Corrupción Seguridad pública

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