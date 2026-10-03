Detienen al alcalde y al exalcalde de Suchiapa, Chiapas

Las fichas del registro de detenciones, consultadas por Expansión Política, no incluyen los motivos de la detención, solo detallan que el operativo de captura lo llevó a cabo la Policía Ministerial de Investigación.

El alcalde Lara Cordero fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla.



El exalcalde Nucamendi Gómez, quien gobernó el municipio por seis años debido a una reelección, también fue trasladado al mismo juzgado, que atiende los delitos que ameritan prisión preventiva.

A través de la Operación Enjambre , el gobierno de Claudia Sheinbaum busca desmantelar redes de corrupción y extorsión, así como acabar con la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.

La estrategia está a cargo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, arrancó a finales de 2024 con un operativo en el Estado de México, donde tres alcaldes fueron detenidos, y se extendió a otros estados del país.

Desde entonces, unas 115 personas han sido arrestadas mediante esta estrategia, incluidos 15 alcaldes de diferentes municipios.





El caso más recientes fue la detención del alcalde de Juchitán , Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, por los probables delitos de extorsión y narcomenudeo.