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El alcalde asesinado de Temoac era investigado por presuntos vínculos con el crimen, revela Harfuch

Valentin Lavin Romero, presidente municipal de Temoac, fue asesinado por sicarios que entraron a las instalaciones de la Presidencia Municipal este miércoles 22 de julio.
vie 24 julio 2026 09:20 AM
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Alcalde de Temoac, Valentín Lavín, era investigado por nexos criminales y el asesinato de Samir Flores: Harfuch
En 2018, Valentin Lavin fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ganó la alcaldía de Temoac para el periodo 2019-2021; en 2024 obtuvo nuevamente el triunfo para gobernar de 2025 a 2027. (Foto: Tomada de Facebook/ )

El alcalde de Temoac, Morelos, Valentin Lavin Romero, asesinado este miércoles, era investigado por presuntos vínculos con células delictivas que operan en la región oriente del estado conocidas como "Los Aparicio" y "Los Huazulco", informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Morelos, el funcionario aseguró que las investigaciones sobre el homicidio del edil avanzan de manera coordinada entre autoridades federales y la Fiscalía General del Estado, al tiempo que se mantienen abiertas las líneas de investigación relacionadas con sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

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Harfuch explicó que, tras el asesinato, las autoridades estatales aseguraron las oficinas del Ayuntamiento de Temoac para preservar indicios y fortalecer las investigaciones, mientras que instituciones federales y estatales continúan con labores de inteligencia para identificar y detener a los responsables.

El secretario reveló que el alcalde se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con las células delictivas conocidas como "Los Aparicio" y "Los Huazulco", relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios del oriente de Morelos.

"Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como 'Los Aparicio' y 'Los Huazulco', relacionadas con delitos de alto impacto", señaló.

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Añadió que entre las líneas de investigación también se analizaban la detención de su suegra, Andrea "N", alias "La Patrona", quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras criminales.

Asimismo, indicó que también se valoran diversos señalamientos públicos que vinculaban al alcalde con hechos violentos registrados en la región. Recordó además que el suegro del edil también fue detenido y que Lavin Romero había sido víctima de una agresión armada en enero de este año, por lo que ya era objeto de investigaciones.

"Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones", puntualizó.

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Al ser cuestionado sobre si el homicidio de Valentin Lavin Romero pudo tratarse de un ajuste de cuentas, Harfuch respondió que esa es una de las principales líneas de investigación.

"Sí, es una línea de investigación que se tiene. Él, como lo mencioné, estaba relacionado con las células delictivas de Los Aparicio y Los Huazulco, vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo", indicó.

Agregó que también forman parte de las investigaciones los antecedentes de la familia política del alcalde.

Otras investigaciones contra el edil

Harfuch informó que el alcalde también era investigado por otros hechos violentos ocurridos en la región.

Recordó que el 30 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió investigar a Lavin Romero por su presunta responsabilidad intelectual en el homicidio de dos personas, entre ellos el del activista Samir Flores Soberanes.

Además, indicó que el edil fue relacionado con el asesinato de Félix Oviel Ocampo, quien presuntamente había recibido amenazas por parte de integrantes de la familia del presidente municipal.

"De esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al exalcalde por su posible participación", explicó.

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El funcionario agregó que durante mayo de 2026 el Gabinete de Seguridad recibió nuevas denuncias contra Lavin Romero y recordó que el alcalde ya había sobrevivido a un ataque armado el 31 de enero de este año.

"Ha habido otra serie de eventos violentos en contra de él y de su familia y la principal línea de investigación es, obviamente, una rivalidad delincuencial que tenía su grupo, su célula delictiva, con otra célula", sostuvo.

El operativo Enjambre

Harfuch precisó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde mediados de abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para combatir la corrupción, desarticular las redes de protección institucional de la delincuencia organizada e impedir que servidores públicos favorezcan actividades criminales.

Como resultado de estas investigaciones fueron ejecutadas órdenes de cateo y de aprehensión contra servidores públicos, exservidores públicos, empresarios y particulares presuntamente vinculados con redes de protección a grupos criminales.

Hasta ahora, como parte del operativo Enjambre, entre los detenidos figuran los expresidentes municipales Irving "N" y Agustín "N"; al alcalde de Cuautla, Jesús "N", detenido en Acapulco por delincuencia organizada; al exalcalde de Ayala, Antonio "N"; y a Roberto "N", identificado como operador financiero y logístico de una organización criminal.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un operativo para investigar de manera generalizada a todos los alcaldes del país y afirmó que las indagatorias únicamente se abren cuando existen denuncias y elementos de prueba.

"Lo que no puede hacer el Gabinete de Seguridad es ponerse a investigar a todos los presidentes municipales; esa no es su función. Ahí donde hay denuncia de la ciudadanía, del gobierno del estado o de alguna autoridad que muestra pruebas de que un presidente municipal o presidenta municipal está vinculado, se hacen las investigaciones", afirmó.

La mandataria explicó que las carpetas de investigación son integradas por las fiscalías estatales o por la Fiscalía General de la República y que cualquier acción penal requiere la autorización de un juez.

"Donde hay pruebas se abren carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República y se procede, con orden de juez, a la detención o al citatorio por parte de las autoridades correspondientes", señaló.

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Universidad Autónoma del Estado de Morelos Seguridad Homicidio

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