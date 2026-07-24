Alcalde de Temoac, Valentín Lavín, era investigado por nexos criminales y el asesinato de Samir Flores: Harfuch

Harfuch explicó que, tras el asesinato, las autoridades estatales aseguraron las oficinas del Ayuntamiento de Temoac para preservar indicios y fortalecer las investigaciones, mientras que instituciones federales y estatales continúan con labores de inteligencia para identificar y detener a los responsables.

El secretario reveló que el alcalde se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con las células delictivas conocidas como "Los Aparicio" y "Los Huazulco", relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios del oriente de Morelos.

"Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como 'Los Aparicio' y 'Los Huazulco', relacionadas con delitos de alto impacto", señaló.

Añadió que entre las líneas de investigación también se analizaban la detención de su suegra, Andrea "N", alias "La Patrona", quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras criminales.

Asimismo, indicó que también se valoran diversos señalamientos públicos que vinculaban al alcalde con hechos violentos registrados en la región. Recordó además que el suegro del edil también fue detenido y que Lavin Romero había sido víctima de una agresión armada en enero de este año, por lo que ya era objeto de investigaciones.

"Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones", puntualizó.