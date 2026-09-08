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Comando ataca a elementos federales en Jesús María, Culiacán, donde cayó Ovidio Guzmán

Cuatro sujetos fueron detenidos tras disparar en contra de los agentes federales. Los agresores fueron identificados como generadores de violencia en Culiacán.
mar 08 septiembre 2026 04:06 PM
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Una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dañada tras un ataque armado a la izquierda y un arma larga a la derecha.
La mañana de este 8 de septiembre sujetos armados atacaron a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Culiacán, Sinaloa. (Fotos: @OHarfuch en X)

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados con armas de fuego en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, mientras recorrían la Carretera Federal México 15.

“Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado”, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno federal.

En 2023, Jesús María fue el lugar en el que autoridades federales lograron la captura de Ovidio Guzmán López , hijo de Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo'.

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¿Qué pasó en Culiacán, Sinaloa?

Los sujetos detenidos son vinculados con el robo de un vehículo y se les identifica como generadores de violencia en Culiacán.

La agresión se cometió en contra de integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), a cargo de dar seguridad a instalaciones, personas y bienes del Estado mexicano.

"Junto a la detención de los atacantes, fueron aseguradas tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas con reporte de robo", indicó García Harfuch en sus redes sociales.


El enfrentamiento se habría registrado la mañana de este 8 de septiembre, cuando los elementos del Servicio de Protección Federal realizaban un patrullaje en dirección a Jesús María y ubicaron una camioneta blanca marca Jeep con varias personas a bordo.

Cuando pidieron a las personas en la camioneta detenerse para una revisión, recibieron disparos en respuesta y tras una persecución, los sujetos en el vehículo fueron detenidos.

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