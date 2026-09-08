Comando ataca a elementos federales en Jesús María, Culiacán, donde cayó Ovidio Guzmán

¿Qué pasó en Culiacán, Sinaloa?

Los sujetos detenidos son vinculados con el robo de un vehículo y se les identifica como generadores de violencia en Culiacán.

La agresión se cometió en contra de integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), a cargo de dar seguridad a instalaciones, personas y bienes del Estado mexicano.

"Junto a la detención de los atacantes, fueron aseguradas tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas con reporte de robo", indicó García Harfuch en sus redes sociales.

En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego.

Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado.… pic.twitter.com/d3eq0LoDKf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026



El enfrentamiento se habría registrado la mañana de este 8 de septiembre, cuando los elementos del Servicio de Protección Federal realizaban un patrullaje en dirección a Jesús María y ubicaron una camioneta blanca marca Jeep con varias personas a bordo.

Cuando pidieron a las personas en la camioneta detenerse para una revisión, recibieron disparos en respuesta y tras una persecución, los sujetos en el vehículo fueron detenidos.





Sinaloa se ubicó en cuarto lugar entre las entidades con más homicidios con 735 casos, el 7.1% del total a nivel nacional registrado de enero a julio de 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).