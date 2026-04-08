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Grecia Quiroz abre la puerta a buscar la Gubernatura de Michoacán

En febrero de este año, Grecia Quiroz denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy, a Raúl Morón y Ignacio Campos, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.
mié 08 abril 2026 06:29 PM
Marcha Uruapan
Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan, pidió a la Fiscalía de Michoacán investigar a los autores intelectuales del homicidio de su esposo. (Foto: Cuartoscuro.)

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dejó abierta la puerta para competir por la Gubernatura de Michoacán.

''Si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán'', expresó Quiroz al medio Ecos de Michoacán.

La alcaldesa dijo que buscar el cargo de gobernadora implicará enfrentarse a ''un sistema muy corrupto''.

''La mejor encuesta es la que te topas en la calle. Me siento contenta porque puedo salir a la calle y siento el respaldo de la gente'', señaló. ''Estoy haciendo una valoración seria: lo he reiterado con personas que se han acercado, empresarios... quieren que este movimiento participe'', añadió.

El alcalde Carlos Manzo, esposo de Quiroz asesinado en 2025 en una plaza pública, fundó el Movimiento del Sombrero, el cual respalda hoy a la alcaldesa sustituta.

Quiroz dijo que si busca la Gubernatura, tocará intereses profundos.

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'El Licenciado' quiere declararse culpable

Jorge Armando ''N'', conocido como 'El Licenciado' y señalado por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, busca un procedimiento abreviado, el cual provocaría que se declare culpable del crimen ante autoridades.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, dijo recientemente que se está revisando el caso para determinar si 'El Licenciado' puede o no solicitar ese procedimiento.

''La defensa quiere solicitar un abreviado. Es un tema que se está revisando si es posible o no. Tiene que aceptar la culpa del hecho y en base en eso tomar una determinación nosotros'', dijo el funcionario ante medios de comunicación.

Si se va a un proceso abreviado y 'El Licenciado' acepta la culpa, la sentencia se reduce en una tercera parte. Por un homicidio, la pena puede llegar hasta los 40 años de cárcel.

En noviembre, Jorge Armando negó estar involucrado en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. El presunto delincuente también rechazó formar parte o tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Autoridades federales lo han señalado como el autor intelectual del homicidio del edil, quien fue atacado a tiros durante un evento por el Día de Muertos.

En su segunda audicencia, "El Licenciado" aseguró que estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo y que supuestamente fue asesor de diputados entre 2018 y 2021. Según él, lleva una vida normal y sus actividades pueden verificarse a través de documentos.

Jorge Armando argumentó que ha sido víctima de tortura desde su detención por el homicidio de Manzo.

Quiroz denuncia a morenistas

En febrero de este año, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.

La alcaldesa pidió que autoridades no se limiten a investigar a los autores materiales del asesinato de su esposo, sino que busquen a los autores intelectuales.

Quiroz ha dicho que para Godoy, Morón y Campos, Manzo representaba una amenaza por su supuesto crecimiento en encuestas rumbo a la elección de la Gubernatura en Michoacán en 2027.

En entrevistas periodísticas, los tres aludidos han negado tener algún vínculo con el crimen ocurrido durante la celebración del Día de Muertos en noviembre de 2025.

La alcaldesa ha estado en constante comunicación con autoridades federales de seguridad desde que ocurrió el homicidio de su esposo.

Autoridades no han dejado claro el móvil del crimen. Hasta el momento han sido detenidas casi 20 personas por el caso, algunas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El homicidio de Carlos Manzo provocó movilizaciones a nivel nacional durante el 2025.

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