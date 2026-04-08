Grecia Quiroz abre la puerta a buscar la Gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dejó abierta la puerta para competir por la Gubernatura de Michoacán.

''Si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán'', expresó Quiroz al medio Ecos de Michoacán.

La alcaldesa dijo que buscar el cargo de gobernadora implicará enfrentarse a ''un sistema muy corrupto''.

''La mejor encuesta es la que te topas en la calle. Me siento contenta porque puedo salir a la calle y siento el respaldo de la gente'', señaló. ''Estoy haciendo una valoración seria: lo he reiterado con personas que se han acercado, empresarios... quieren que este movimiento participe'', añadió.

El alcalde Carlos Manzo, esposo de Quiroz asesinado en 2025 en una plaza pública, fundó el Movimiento del Sombrero, el cual respalda hoy a la alcaldesa sustituta.

Quiroz dijo que si busca la Gubernatura, tocará intereses profundos.