Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

''Voy a seguir su legado y lo haré de una manera honrada. Su legado se irá limpio. Su legado fue limpio e independiente. El movimiento seguirá libre e independiente'', expresó Quiroz.

En las inmediaciones del recinto legislativo, personas identificadas como integrantes del Movimiento del Sombrero exigen justicia por el crimen en contra del edil.

''Qué triste que tuvo que pasar esto a Carlos Manzo para que ahora sí nos quieran brindar seguridad; qué triste que ahora sí quieran blindarnos, qué triste porque él lo gritó'', reclamó Quiroz en el Congreso michoacano.

''Él pidió auxilio una y otra vez. Temía por la vida de sus hijos, temía por mi vida, pero no lo escucharon. Seguiré su legado'', expresó.

Políticos llevaron sombreros al Congreso michoacano para recordar a Carlos Manzo. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Hace menos de una semana, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue atacado a tiros y asesinado mientras participa en un evento por el Día de Muertos en su municipio.

El Congreso de Michoacán es resguardado por elementos de seguridad estatal y federal. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

En abril de este año, Grecia Quiroz asumió como presidenta honoraria del DIF Uruapan, con el compromiso de fortalecer dicha institución y estar al servicio de los sectores más vulnerables.

En su toma de protesta, reconoció las carencias materiales de la institución, pero afirmó tener confianza en que con esfuerzo y trabajo en equipo podrían superarse.

Este martes, el Cabildo de Uruapan presentó la propuesta formal ante el Congreso de Michoacán para que Quiroz fuera elegida como la presidenta municipal suplente. Horas después se decidió que sí será ella quien ocupe el lugar que ganó su esposo en las urnas.

Además de su experiencia al frente del DIF municipal, Grecia Quiroz aspiró en 2024 a una diputación local por el distrito 20 de Uruapan, postulada como candidata independiente por la asociación civil Mujeres Empoderando Uruapan, candidatura a la que renunció en enero de 2025.

En medio del luto por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, la esposa del alcalde ha transformado su dolor en un discurso de resistencia.

Durante el homenaje póstumo celebrado en el municipio, Quiroz García subió al estrado para dirigirse a cientos de ciudadanos y dejó claro que el legado de su esposo no terminará con su muerte.