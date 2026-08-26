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La Zona Metropolitana del Valle de México se extiende hasta este municipio de Morelos

Tras su incorporación, los especialistas abordarán temas de movilidad, acceso al agua, infraestructura entre otros temas. Es la zona más poblada del país.
mié 26 agosto 2026 11:07 AM
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Huitzilac, un municipio de Morelos, ya forma parte del Valle de México
Se realizó un análisis de este municipio en Morelos y se determinó incorporarlo a la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: Facebook Gobierno Municipal de Huitzilac)

El 25 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incorpora al municipio de Huitzilac, con lo que se extiende a un total de 84 municipios y alcaldías distribuidos en los estados de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Este acuerdo para ampliar la Zona Metropolitana del Valle de México se firmó el 3 de agosto de 2026 por el gobierno federal, la CDMX y los gobernadores del Edomex, Hidalgo y Morelos, y entra en vigor este miércoles 26 de agosto.

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La extensión de esta zona que además es la más poblada del país, se realizó con base a estudios en donde se detectó que millones de personas transitan por los municipios del Valle de México para trabajar, estudiar y vivir.

¿Cómo se conforma el Valle de México?

La Zona Metropolitana del Valle de México se conforma por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos: Huitzilac.

CDMX

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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Municipios del Edomex

Un total de 59 municipios pertenecen a la ZMVM y son los siguientes:

Acolman

Amecameca

Apaxco

Atenco

Atizapán de Zaragoza

Atlautla

Axapusco

Ayapango

Coacalco de Berriozábal

Cocotitlán

Coyotepec

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ecatzingo

Huehuetoca

Hueypoxtla

Huixquilucan

Isidro Fabela

Ixtapaluca

Jaltenco

Jilotzingo

Juchitepec

La Paz

Melchor Ocampo

Naucalpan de Juárez

Nextlalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Nopaltepec

Otumba

Ozumba

Papalotla

San Martín de las Pirámides

Tecámac

Temamatla

Temascalapa

Tenango del Aire

Teoloyucan

Teotihuacán

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Tepotzotlán

Tequixquiac

Texcoco

Tezoyuca

Tlalmanalco

Tlalnepantla de Baz

Tonanitla

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Villa del Carbón

Zumpango

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Un total de ocho municipios y son los siguientes:

Atitalaquia

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río de Ocampo

Tizayuca

Tlaxcoapan

Tolcayuca

Tula de Allende

Villa de Tezontepec

¿Por qué se incorpora Morelos a la ZMVM?

El estudio del Plan Maestro del Valle de México se detectó que en la zona sur hay una interdependencia funcional y ambiental con la capital, ello, aunado junto con el acelerado crecimiento urbano y el impacto de factores hidrológicos, asentamientos humanos, movilidad y gobernanza, hizo evidente la necesidad de incorporar al municipio de Huitzilac.

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La Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por 84 municipios y alcaldías de los estados de Edomex, CDMX, Hidalgo y Morelos. (Foto: IA / Chat GPT )

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¿Qué pasará con el Hoy No Circula?

Debido a que la ampliación considerará estudios para implementar nuevas políticas públicas, serán las autoridades correspondientes quienes informen qué pasará o cómo se adaptarán programas como el Hoy No Circula que se aplica en la ZMVM, por ejemplo.

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Morelos Zona metropolitana del Valle de México

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