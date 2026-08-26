El 25 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incorpora al municipio de Huitzilac, con lo que se extiende a un total de 84 municipios y alcaldías distribuidos en los estados de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Este acuerdo para ampliar la Zona Metropolitana del Valle de México se firmó el 3 de agosto de 2026 por el gobierno federal, la CDMX y los gobernadores del Edomex, Hidalgo y Morelos, y entra en vigor este miércoles 26 de agosto.
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La extensión de esta zona que además es la más poblada del país, se realizó con base a estudios en donde se detectó que millones de personas transitan por los municipios del Valle de México para trabajar, estudiar y vivir.
¿Cómo se conforma el Valle de México?
La Zona Metropolitana del Valle de México se conforma por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos: Huitzilac.
CDMX
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
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Municipios del Edomex
Un total de 59 municipios pertenecen a la ZMVM y son los siguientes:
El estudio del Plan Maestro del Valle de México se detectó que en la zona sur hay una interdependencia funcional y ambiental con la capital, ello, aunado junto con el acelerado crecimiento urbano y el impacto de factores hidrológicos, asentamientos humanos, movilidad y gobernanza, hizo evidente la necesidad de incorporar al municipio de Huitzilac.
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¿Qué pasará con el Hoy No Circula?
Debido a que la ampliación considerará estudios para implementar nuevas políticas públicas, serán las autoridades correspondientes quienes informen qué pasará o cómo se adaptarán programas como el Hoy No Circula que se aplica en la ZMVM, por ejemplo.