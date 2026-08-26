El 25 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incorpora al municipio de Huitzilac, con lo que se extiende a un total de 84 municipios y alcaldías distribuidos en los estados de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Este acuerdo para ampliar la Zona Metropolitana del Valle de México se firmó el 3 de agosto de 2026 por el gobierno federal, la CDMX y los gobernadores del Edomex, Hidalgo y Morelos, y entra en vigor este miércoles 26 de agosto.