La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió nuevas líneas de investigación en el caso relacionado con Carlos Manzo, luego de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera su secretaria particular, ampliara su declaración y entregara información adicional sobre un presunto nexo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, vinculado a proceso como presunto colaborador en el homicidio del alcalde de Uruapan.
El vicefiscal Israel Vega Rodríguez señaló que los nuevos elementos serán analizados dentro de un plan de investigación con el que la Fiscalía busca agotar las distintas hipótesis del caso.
Michoacán investiga presunto vínculo entre Grecia Quiroz y detenido por homicidio de Carlos Manzo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió nuevas líneas de investigación en el caso relacionado con Carlos Manzo, luego de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera su secretaria particular, ampliara su declaración y entregara información adicional sobre un presunto nexo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, vinculado a proceso como presunto colaborador en el homicidio del alcalde de Uruapan.
¿Cuál es el vínculo entre Samuel García y Grecia Quiroz?
La relación entre Grecia Quiroz y Samuel García ya era parte de las indagatorias, pero la nueva declaración permitirá profundizar en esos posibles vínculos.
Uno de los puntos que revisarán las autoridades es la relación laboral que Samuel habría mantenido con el Ayuntamiento de Uruapan. De acuerdo con las investigaciones, se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas, posición desde la que presuntamente tuvo acceso a información sobre las actividades de Carlos Manzo.
Las autoridades investigan si Samuel García compartió la agenda del entonces alcalde con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esa información, según la hipótesis ministerial, pudo haber sido utilizada para facilitar la planeación del ataque contra Manzo.
Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía recibió recientemente la denuncia y que, a partir de los nuevos datos, definirá las diligencias necesarias para corroborar o descartar las distintas líneas de investigación. La dependencia busca establecer también qué posibles relaciones existieron entre las personas mencionadas en la nueva declaración.
En paralelo, la FGE mantiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez, alias “Coronel Jiménez”, quien fue jefe de escoltas de Carlos Manzo y permanece prófugo. Su captura es la única orden pendiente que la Fiscalía reporta dentro de este caso.
García llegó recomendado por Quiroz, dice exsecretaria
Las autoridades continuarán con las investigaciones mientras analizan la información aportada por la exsecretaria particular, con el objetivo de esclarecer las posibles conexiones y responsabilidades en torno al ataque contra el exalcalde de Uruapan.
Según Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, Samuel García Rivero llegó al Ayuntamiento de Uruapan por recomendación de Grecia Quiroz, quien entonces encabezaba el DIF municipal y actualmente es alcaldesa.
En entrevista con Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, Méndez señaló que ambos mantenían una relación cercana y que García fue designado director de Relaciones Públicas y Protocolo, con un sueldo de 70,000 pesos mensuales.
La exfuncionaria aseguró además que observó a García enviarle a Quiroz fotografías, capturas de pantalla y mensajes relacionados con las actividades de Manzo.