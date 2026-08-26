Michoacán investiga presunto vínculo entre Grecia Quiroz y detenido por homicidio de Carlos Manzo

¿Cuál es el vínculo entre Samuel García y Grecia Quiroz?

La relación entre Grecia Quiroz y Samuel García ya era parte de las indagatorias, pero la nueva declaración permitirá profundizar en esos posibles vínculos.

Uno de los puntos que revisarán las autoridades es la relación laboral que Samuel habría mantenido con el Ayuntamiento de Uruapan. De acuerdo con las investigaciones, se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas, posición desde la que presuntamente tuvo acceso a información sobre las actividades de Carlos Manzo.

Grecia Itzel Quiroz García se convirtió en alcaldesa de Urupan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo. (Foto: Grecia Quiroz /Facebook)

Las autoridades investigan si Samuel García compartió la agenda del entonces alcalde con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esa información, según la hipótesis ministerial, pudo haber sido utilizada para facilitar la planeación del ataque contra Manzo.

Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía recibió recientemente la denuncia y que, a partir de los nuevos datos, definirá las diligencias necesarias para corroborar o descartar las distintas líneas de investigación. La dependencia busca establecer también qué posibles relaciones existieron entre las personas mencionadas en la nueva declaración.

En paralelo, la FGE mantiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez, alias “Coronel Jiménez”, quien fue jefe de escoltas de Carlos Manzo y permanece prófugo. Su captura es la única orden pendiente que la Fiscalía reporta dentro de este caso.