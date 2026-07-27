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Homicidios dolosos repuntan en el gobierno interino de Sinaloa

Sinaloa acumuló 640 homicidios dolosos en el primer semestre de 2026 y se ubicó como la cuarta entidad más violenta del país, pese al despliegue de miles de elementos de seguridad.
lun 27 julio 2026 07:13 PM
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Los homicidios dolosos en Sinaloa aumentan en el gobierno interino de Yeraldine Bonilla: tiene el mes más violento
Para contener la violencia en Sinaloa, alrededor de 20,000 elementos de seguridad han sido desplegados. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

La salida de Rubén Rocha de la gubernatura no significó el fin de la crisis de violencia en Sinaloa. A casi tres meses de que solicitó licencia para separarse del cargo y de que Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina, el estado aún enfrenta una escalada de homicidios dolosos que mantiene a sus habitantes bajo una constante sensación de inseguridad.

Rocha dejó la gubernatura el 1 de mayo, en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y aseguró que su decisión permitiría facilitar las investigaciones de las autoridades. Pero el cambio en la administración no modificó el escenario de violencia que atraviesa Sinaloa.

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En el último mes de Rocha al frente del gobierno estatal se registraron 103 homicidios dolosos. Tras la llegada de Bonilla, la violencia repuntó: durante mayo se contabilizaron 124 muertes violentas, la cifra más alta registrada en lo que va de 2026, un indicador que refleja que la crisis de seguridad permanece sin resolver.

En junio se registró un descenso de 7% en los homicidios, con un total de 116 casos; sin embargo, esa cifra convirtió al sexto mes del año en el segundo más violento de 2026. Ambos registros corresponden al gobierno de Bonilla.

Julio, el tercer mes de la administración de la gobernadora interina, acumula 87 homicidios dolosos hasta el día 26 y se perfila para superar los 103 asesinatos registrados durante el último mes del gobierno de Rocha. La tendencia responde a que la entidad registra varias jornadas con cinco, seis e incluso siete homicidios diarios.

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Los primeros cuatro meses del gobierno de Rocha mostraron una ligera tendencia a la baja en los homicidios dolosos: en enero se registraron 107 casos, en febrero 109, en marzo 81 y en abril 103.

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El cuarto más violento

Sinaloa también registró un semestre marcado por la violencia. Entre enero y junio acumuló 640 homicidios dolosos, cifra que colocó a la entidad como la cuarta con más asesinatos en el país, solo por debajo de Guanajuato (789), Baja California (731) y Chihuahua (704).

Durante el primer semestre del año, el estado mantuvo un promedio de 3.5 homicidios diarios. Mayo fue el mes más violento del periodo, con un promedio de cuatro asesinatos por día.

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Refuerzan seguridad

Ante el repunte de la violencia, las autoridades desplegaron alrededor de 20,000 elementos de seguridad en Sinaloa. Como parte de las acciones para contener los hechos delictivos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional fueron enviados al estado para reforzar las tareas de seguridad y construcción de paz.

Entre septiembre de 2024 y julio de 2026, Sinaloa acumula más de 3,500 homicidios dolosos derivados de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

El próximo año, la entidad celebrará elecciones en las que se renovará la gubernatura.

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El gobierno ha desplegado más de 20,000 elementos de seguridad para contener la violencia. (Foto: Secretaria de la Defensa Nacional/Cuartoscuro.)

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