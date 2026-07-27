Los homicidios dolosos en Sinaloa aumentan en el gobierno interino de Yeraldine Bonilla: tiene el mes más violento

En el último mes de Rocha al frente del gobierno estatal se registraron 103 homicidios dolosos. Tras la llegada de Bonilla, la violencia repuntó: durante mayo se contabilizaron 124 muertes violentas, la cifra más alta registrada en lo que va de 2026, un indicador que refleja que la crisis de seguridad permanece sin resolver.

En junio se registró un descenso de 7% en los homicidios, con un total de 116 casos; sin embargo, esa cifra convirtió al sexto mes del año en el segundo más violento de 2026. Ambos registros corresponden al gobierno de Bonilla.

Julio, el tercer mes de la administración de la gobernadora interina, acumula 87 homicidios dolosos hasta el día 26 y se perfila para superar los 103 asesinatos registrados durante el último mes del gobierno de Rocha. La tendencia responde a que la entidad registra varias jornadas con cinco, seis e incluso siete homicidios diarios.

Los primeros cuatro meses del gobierno de Rocha mostraron una ligera tendencia a la baja en los homicidios dolosos: en enero se registraron 107 casos, en febrero 109, en marzo 81 y en abril 103.

El cuarto más violento

Sinaloa también registró un semestre marcado por la violencia. Entre enero y junio acumuló 640 homicidios dolosos, cifra que colocó a la entidad como la cuarta con más asesinatos en el país, solo por debajo de Guanajuato (789), Baja California (731) y Chihuahua (704).

Durante el primer semestre del año, el estado mantuvo un promedio de 3.5 homicidios diarios. Mayo fue el mes más violento del periodo, con un promedio de cuatro asesinatos por día.