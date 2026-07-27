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“El Tío”, operador financiero de célula ligada a “Los Chapitos”, es detenido en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad informó que durante la operación se detuvieron a cinco personas más y decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.
lun 27 julio 2026 12:14 PM
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“El Tío”, operador financiero de célula ligada a “Los Chapitos”, es detenido en Sinaloa
Ricardo “N”, alias “El Tío”, es identificado como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”. (Fotos: Gabinete de seguridad.)

El gabinete de seguridad de México detuvo a Ricardo “N”, “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”.

A través de redes sociales, el gabinete detalló que en la operación, en la que participaron la Secretaría de Seguridad, Marina y la Fiscalía General de la República, fueron detenidas cinco personas más.

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Durante el operativo para la detención de los seis presuntos delincuentes se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

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La entidad hoy gobernada por Geraldine Bonilla enfrenta una crisis de violencia derivada de una confrontación entre dos células del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos" y "Los Mayitos". En septiembre de 2024, ambas facciones sometieron a Sinaloa en una guerra interna que hasta ahora ya dejó alrededor de 3,500 homicidios dolosos.

El Cártel de Sinaloa es una de las ocho agrupaciones criminales que el Gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

"Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas", informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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El pasado 22 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que las dos facciones del Cártel de Sinaloa se debilitan.

"Todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no solo a esta organización, sino también a la otra facción de cartel de Sinaloa", dijo entonces desde Toluca, Estado de México.

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