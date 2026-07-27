“El Tío”, operador financiero de célula ligada a “Los Chapitos”, es detenido en Sinaloa

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Durante el operativo para la detención de los seis presuntos delincuentes se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

Ricardo “N”, “El Tío”, detenido en Sinaloa, era un objetivo prioritario del gobierno federal.

La entidad hoy gobernada por Geraldine Bonilla enfrenta una crisis de violencia derivada de una confrontación entre dos células del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos" y "Los Mayitos". En septiembre de 2024, ambas facciones sometieron a Sinaloa en una guerra interna que hasta ahora ya dejó alrededor de 3,500 homicidios dolosos.

El Cártel de Sinaloa es una de las ocho agrupaciones criminales que el Gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

"Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas", informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.