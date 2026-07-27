Director y cuidadora quedan bajo prisión preventiva por muerte de Dafne Zapata

Por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, un juez dictó prisión preventiva en contra de Jorge Luis Ponce Ortega, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrella Mora, quien se desempeñaba como cuidadora. Será el próximo 30 de julio cuando se determine si ambos son vinculados a proceso.
"Se llevó a cabo una audiencia inicial contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, acusados de feminicidio. El Juez de Control impuso prisión preventiva. La audiencia continuará el 30 de julio para resolver la solicitud de vinculación con el juicio", informó la Fiscalía.