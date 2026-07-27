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Director y cuidadora quedan bajo prisión preventiva por muerte de Dafne Zapata

Un juez impuso prisión preventiva al director y la cuidadora de la Academia Militarizada Marina Doenitz por la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrido durante un campamento en Tamaulipas.
lun 27 julio 2026 04:45 PM
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Durante la audiencia de este lunes se determinó prisión preventiva justificada contra el director y la cuidadora. (Fotos: Fiscalía de Tamaulipas.)

Por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, un juez dictó prisión preventiva en contra de Jorge Luis Ponce Ortega, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrella Mora, quien se desempeñaba como cuidadora. Será el próximo 30 de julio cuando se determine si ambos son vinculados a proceso.

"Se llevó a cabo una audiencia inicial contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, acusados ​​de feminicidio. El Juez de Control impuso prisión preventiva. La audiencia continuará el 30 de julio para resolver la solicitud de vinculación con el juicio", informó la Fiscalía.

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Este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial por la muerte de la menor de 13 años durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Durante la diligencia, también se concedió la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del director y la cuidadora.

"La misma permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales", informó la Fiscalía.

El caso de Dafne Zapata Quintos no es el primero relacionado con la muerte de un menor en una escuela militarizada en México. En 2025, un niño de 13 años falleció durante un campamento de este tipo en Morelos.

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Tamaulipas Crimen, ley y justicia educación

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