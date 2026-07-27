Director y cuidadora quedan bajo prisión preventiva por muerte de Dafne Zapata

Este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial por la muerte de la menor de 13 años durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Durante la diligencia, también se concedió la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del director y la cuidadora.

"La misma permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales", informó la Fiscalía.

El caso de Dafne Zapata Quintos no es el primero relacionado con la muerte de un menor en una escuela militarizada en México. En 2025, un niño de 13 años falleció durante un campamento de este tipo en Morelos.