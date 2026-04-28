Tras darse a conocer la captura de Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Nayarit el 27 de abril, surge la inquietud de conocer por qué se le consideraba como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Quién es "El jardinero”, sucesor de “El Mencho” dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación?
¿Quién es Audias Flores Silva?
De acuerdo con la DEA , Audias Flores Silva también tiene los alias de “El Comandante”, “El Bravo 2”, “'Audi” o “El Mata Jefes”. Nació en Huetamo, Michoacán el 19 de noviembre de 1980. Actualmente tiene 45 años.
De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, Flores Silva era líder regional del CJNG en Jalisco, Michoacán y Nayarit, donde se encargaba de la distribución de drogas.
"Controlaba varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Al controlar el tráfico de drogas ilegales para su importación a Estados Unidos, Flores Silva supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para su uso ilícito”, indica la autoridad.
"Administraba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. El Tesoro señala que traficaba “grandes cantidades de opioides y cocaína” a Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro lo identifica como un importante narcotraficante extranjero y señaló que es uno de los comandantes regionales del CJNG. Controla “grandes porciones del territorio del cartel a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo el estado de Nayarit”.
Tres detenciones
La captura del 27 de abril no es la única de “El Jardinero”, pero sí la más reciente. El Departamento del Tesoro refirió que Flores Silva cumplió en abril de 2021 con una condena de cinco años por tráfico de narcóticos y que en 2016 fue arrestado en México por supuestamente orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, pero recuperó su libertad tras litigar sus cargos.
En noviembre de 2023 fuerzas federales realizaron un operativo de alto impacto en un fraccionamiento residencial en Zapopan, Jalisco para capturarlo, pero logró darse a la fuga.
Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos. También tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.
En mayo de 2025 la DEA emitió una alerta internacional y ofreció recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios clandestinos en la región Centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas, para producir metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Tras su detención en Nayarit, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero de la CDMX, en donde se le realizaron exámenes médicos y dio sus primeras declaraciones; serán las autoridades quienes den seguimiento al caso y un juez determine su situación jurídica.