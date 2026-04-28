¿Quién es Audias Flores Silva?

De acuerdo con la DEA , Audias Flores Silva también tiene los alias de “El Comandante”, “El Bravo 2”, “'Audi” o “El Mata Jefes”. Nació en ​​ Huetamo, Michoacán el 19 de noviembre de 1980. Actualmente tiene 45 años.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, Flores Silva era líder regional del CJNG en Jalisco, Michoacán y Nayarit, donde se encargaba de la distribución de drogas.

"Controlaba varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Al controlar el tráfico de drogas ilegales para su importación a Estados Unidos, Flores Silva supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para su uso ilícito”, indica la autoridad.

"Administraba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. El Tesoro señala que traficaba “grandes cantidades de opioides y cocaína” a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro lo identifica como un importante narcotraficante extranjero y señaló que es uno de los comandantes regionales del CJNG. Controla “grandes porciones del territorio del cartel a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo el estado de Nayarit”.