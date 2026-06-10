Estados Unidos emite alerta de viaje a México durante el Mundial 2026: los estados a los que pide no viajar

Tras la actualización de alerta de viaje a México por parte de la Embajada de Estados Unidos previo al Mundial de Futbol 2026, hay entidades en las que se emiten distintas advertencias a sus connacionales, desde viajar con precauciones normales hasta no viajar. Estos son los niveles en los que está cada entidad del país y cuáles son las recomendaciones que hacen las autoridades estadounidenses.
“Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente e información de riesgos en la página web antes de viajar”, publicó la Embajada de EU a través de su cuenta de 𝕏.
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Estados con nivel de alerta 1
Solo dos entidades del país están dentro de esta categoría, y están ubicados al sureste: Campeche y Yucatán.
A pesar de que la Embajada de EU detalla que en ambas entidades existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, no existen restricciones específicas para viajar para los empleados del gobierno estadounidense.
Estados con nivel de alerta 2
En esta alerta están dos sedes mundialistas. La CDMX será sede del primer juego del Mundial de Futbol que se llevará a cabo entre la selección de México vs. Sudáfrica. En tanto que en Monterrey, Nuevo León, en donde se jugarán cuatro partidos, tres de ellos de la fase de grupos y el cuarto de octavos de final, todos en el Estadio de Monterrey.
Aguascalientes
Baja California Sur
Coahuila
Durango
Hidalgo
CDMX (sede mundialista).
Edomex
Nayarit
Nuevo León (sede mundialista)
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
En el caso de la CDMX, este nivel de alerta 2 advierte que se cometen delitos violentos y no violentos en el territorio capitalino, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente de noche, fuera de las zonas turísticas más concurridas, donde la policía patrulla con mayor frecuencia. Además de que los delitos menores son frecuentes tanto en zonas turísticas como en zonas no turísticas.
“No existen restricciones específicas para viajar a la Ciudad de México para los empleados del gobierno de Estados Unidos”, detalla la página oficial.
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Estados con nivel de alerta 3
Jalisco, que es otra de las entidades y sede mundialista y en donde se llevarán a cabo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuenta con este nivel de alerta. Todos los encuentros corresponden a la fase de grupos y se llevarán a cabo en el Estadio Guadalajara (conocido habitualmente como Estadio Akron) ubicado en el municipio de Zapopan.
Para este nivel de alerta, la Embajada solicita reconsiderar el viaje debido al “terrorismo, delincuencia y los secuestros”.
En Guadalajara, se han producido enfrentamientos entre grupos criminales en zonas turísticas que han dejado muertos o heridos a civiles, además de que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido secuestrados.
“No existen restricciones de viaje en el área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta (incluida la vecina Riviera Nayarit), Chapala y Ajijic”, detalla.
Es el nivel de alerta máximo y en el que se sugiere no viajar a los estados dentro de esta categoría en donde se detalla que hay riesgos de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales.
Colima
Guerrero
Michoacán
Sinaloa
Tamaulipas
Zacatecas
A nivel general, Estados Unidos detalla que en la mayor parte del país operan organizaciones terroristas extranjeras como designó a principios del 2025 a las siguientes organizaciones criminales: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
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El gobierno de Trump pidió a los ciudadanos que viajen al Mundial inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones y alertas importantes.