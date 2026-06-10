Estados Unidos emite alerta de viaje a México durante el Mundial 2026: los estados a los que pide no viajar

Estados con nivel de alerta 1

Solo dos entidades del país están dentro de esta categoría, y están ubicados al sureste: Campeche y Yucatán.

A pesar de que la Embajada de EU detalla que en ambas entidades existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, no existen restricciones específicas para viajar para los empleados del gobierno estadounidense.

Estados con nivel de alerta 2

En esta alerta están dos sedes mundialistas. La CDMX será sede del primer juego del Mundial de Futbol que se llevará a cabo entre la selección de México vs. Sudáfrica. En tanto que en Monterrey, Nuevo León, en donde se jugarán cuatro partidos, tres de ellos de la fase de grupos y el cuarto de octavos de final, todos en el Estadio de Monterrey.

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

CDMX (sede mundialista).

Edomex

Nayarit

Nuevo León (sede mundialista)

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

En el caso de la CDMX, este nivel de alerta 2 advierte que se cometen delitos violentos y no violentos en el territorio capitalino, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente de noche, fuera de las zonas turísticas más concurridas, donde la policía patrulla con mayor frecuencia. Además de que los delitos menores son frecuentes tanto en zonas turísticas como en zonas no turísticas.

“No existen restricciones específicas para viajar a la Ciudad de México para los empleados del gobierno de Estados Unidos”, detalla la página oficial.