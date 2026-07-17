La mañana de este viernes 17 de julio se registró un sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, lo que generó alerta entre la población del sureste de México.
Sismo de 7.4 sacude Chiapas; activan protocolos y alertan por posible efecto tsunami en la costa
Inicialmente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una magnitud preliminar de 6.8, pero minutos después actualizó la información y confirmó que el movimiento telúrico fue de 7.4.
De acuerdo con el SSN, el sismo ocurrió a las 08:48:38 horas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, una profundidad de 10 kilómetros y coordenadas 14.162 de latitud y -93.287 de longitud.
Tras el movimiento, las autoridades de Chiapas activaron los protocolos de revisión para evaluar posibles daños materiales o afectaciones a la población. Se espera una crecida en los niveles del mar y un posible efecto tsunami en la costa del estado.
Debido a la distancia del epicentro con respecto al Valle de México, el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.
🚨 Ante el sismo registrado el día de hoy con magnitud 7.4, personal de las Secretarías Municipales de Protección Civil se encuentra desplegado en las distintas regiones del estado, realizando recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones. pic.twitter.com/isOc4nFguH— Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026
Sheinbaum informa despliegue de autoridades tras el sismo
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo de magnitud 7.4 registrado frente a las costas de Chiapas, se comunicó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron que, hasta el momento, no hay daños.
A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que se activaron los protocolos de Protección Civil en las entidades colindantes y que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos para verificar posibles afectaciones en viviendas, carreteras e infraestructura.
"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la mandataria.
Sheinbaum agregó que su administración mantendrá el monitoreo de la situación y continuará informando conforme avancen las evaluaciones en las zonas donde se percibió el movimiento telúrico.
Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026
La Secretaría de Marina recomienda no…
Marina descarta daños graves y alerta por aumento del nivel del mar
Al concluir la conferencia de este viernes, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, señaló que, hasta el momento, no se reportaban afectaciones graves ni riesgos mayores para la población.
El almirante explicó que, derivado del movimiento telúrico, únicamente se prevé una variación en el nivel del mar de hasta medio metro en algunas zonas costeras por efecto del fenómeno asociado al sismo.
No obstante, llamó a la población a mantenerse alejada de las playas mientras continúan las labores de monitoreo. "No hay ningún problema, no hay afectaciones graves en temas marítimos; solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami asociado al sismo", indicó.
🔴 “No hay ningún problema, no hay afectaciones graves”, mencionó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tras el sismo de magnitud 7.4 reportado esta mañana a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.#Sismo #Mañanera pic.twitter.com/SrOc5xtpau— Gremio 51 (@gremio_51) July 17, 2026
"No tenemos nada que lamentar": gobernador de Chiapas tras sismo de magnitud 7.4
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de gravedad tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que instruyó al Gabinete Legal y Ampliado a suspender las actividades administrativas como medida preventiva ante las múltiples réplicas que se han registrado desde el movimiento principal.
Ramírez también hizo un llamado al sector privado para sumarse a esta medida y pidió a la población permanecer en sus hogares, conservar la calma y atender las recomendaciones de Protección Civil, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de la actividad sísmica y la evaluación de posibles afectaciones.
Desde Chenalhó le digo al pueblo de Chiapas que estoy muy pendiente tras el sismo. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar.— Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) July 17, 2026
He girado instrucciones al Gabinete Legal y Ampliado para suspender actividades administrativas y hago un llamado al sector privado… pic.twitter.com/wPU3YUV8zN
Siguen las réplicas tras el sismo de 7.4 en Chiapas
Tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 10:00 horas, se habían registrado 39 réplicas, la más fuerte de magnitud 6.5.
Entre los principales movimientos reportados por el SSN se encuentran:
- 09:09 horas | Magnitud 4.5: 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas (10 km de profundidad).
- 09:14 horas | Magnitud 5.8: 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas (10 km de profundidad).
- 09:15 horas | Magnitud preliminar 5.2: 101 km al suroeste de Huixtla, Chiapas (10 km de profundidad).
- 09:20 horas | Magnitud 6.5: 126 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas (10 km de profundidad), la réplica de mayor intensidad hasta ahora.
- 09:20 horas | Magnitud preliminar 6.1: 37 km al norte de Mapastepec, Chiapas (135 km de profundidad).
Las autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y continúan con la evaluación de posibles afectaciones provocadas por el sismo principal y sus réplicas.
Hasta las 10:00 horas del 17/junio/2026 se han registrado 39 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/junio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.— Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026