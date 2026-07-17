Sismo de 7.4 sacude Chiapas; activan protocolos y alertan por posible efecto tsunami en la costa

Sheinbaum informa despliegue de autoridades tras el sismo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo de magnitud 7.4 registrado frente a las costas de Chiapas, se comunicó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron que, hasta el momento, no hay daños.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que se activaron los protocolos de Protección Civil en las entidades colindantes y que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos para verificar posibles afectaciones en viviendas, carreteras e infraestructura.

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la mandataria.

Sheinbaum agregó que su administración mantendrá el monitoreo de la situación y continuará informando conforme avancen las evaluaciones en las zonas donde se percibió el movimiento telúrico.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Marina descarta daños graves y alerta por aumento del nivel del mar

Al concluir la conferencia de este viernes, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, señaló que, hasta el momento, no se reportaban afectaciones graves ni riesgos mayores para la población.

El almirante explicó que, derivado del movimiento telúrico, únicamente se prevé una variación en el nivel del mar de hasta medio metro en algunas zonas costeras por efecto del fenómeno asociado al sismo.

No obstante, llamó a la población a mantenerse alejada de las playas mientras continúan las labores de monitoreo. "No hay ningún problema, no hay afectaciones graves en temas marítimos; solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami asociado al sismo", indicó.