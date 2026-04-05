¿Dónde afectará el paro?

El paro , previsto para este lunes 6 de abril, será en diferentes carreteras de México. La organización no ha mencionado los tramos específicos, ni será un alto total para particulares y transporte público. La ANTAS y el FNRCM dijeron que el paro es indefinido en 20 estados del país.

En ocasiones anteriores, las vías afectadas fueron las siguientes:

Carretera México-Querétaro

Carretera México-Cuernavaca

Carretera México-Pachuca

Carreteras en Sonora y Sinaloa

Puntos clave en Zacatecas

Autopistas en Michoacán y Jalisco

Cruces fronterizos como Ciudad Juárez

“Sabemos que el cierre de carreteras genera molestias pero preferimos (...) detener(las) un dúa a que falte la comida en tu mesa para siempre”, señaló el FNRCM.

¿Qué exigen los transportistas y los agricultores en el nuevo paro?

El anuncio fue realizado en las redes sociales de ambos convocantes, junto con los motivos de la movilización. Entre los principales, está la inseguridad carretera, que pone en riesgo a los transportistas ante robos, agresiones y más actos de violencia; y la falta de justicia para las víctimas de ella.

“Detrás de cada volante, hay una familia esperando el regreso de un padre, una madre, un hijo o una hija. Sin embargo, la indiferencia y la falta de palabra del gobierno federal han dejado a los transportistas a merced de una ola de inseguridad que ya es insostenible”, menciona el FNRCM en una publicación en Facebook.

Además, también exigen mejores condiciones para el trabajo en el campo, con seis ejes estratégicos:

1. Soberanía alimentaria y recuperación de la agricultura nacional: Exigir la recuperación de concepto “Agricultura Nacional”, la exclusión de los productos de producción primaria de los tratados comerciales (T-MEC) que fomentn la importación desleal, fijar metas nacionales de producción según la demanda de los mexicanos.