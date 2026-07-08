¿Se inundó tu auto? Los municipios del Valle de México que sí pagan los daños

Las recientes inundaciones en diversas alcaldías y municipios que son parte del Valle de México en las que se observan algunos automóviles varados, generan dudas acerca de si las autoridades del gobierno, ya sea municipal o estatal, se harán cargo por los daños causados, sobre todo, si se argumenta que las vialidades no son óptimas para circular adecuadamente en esta temporada de lluvias.
Aunque lo más recomendable es contar con una póliza de seguro que incluya una cobertura por daños a causa de fenómenos naturales, “aunque algunas también incluyen la cobertura por inundación bajo la denominación de daños materiales o de riesgos hidrometeorológicos, entre otras”, recuerda BBVA.
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“Igualmente, en caso de que la póliza no incluya nada relacionado con ese tipo de situaciones, hay aseguradoras que ofrecen la posibilidad de agregar esa cobertura como un adicional. Recuerda revisar en detalle qué dice tu póliza hoy, sin esperar a que ocurra algo en un futuro”, recomienda la institución financiera.
¿Qué municipios conforman al Valle de México?
El Gobierno del Estado de México explica que la Zona Metropolitana el Valle de México es reconocida como tal desde el 2006, está integrada por los 59 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Cuautitlán-Texcoco del Estado de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo y, según la ONU, es considerada la séptima más poblada en el mundo, con más de 22 millones de habitantes, de acuerdo con datos del Inegi.
Municipios del Edomex de la ZMVM
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Pago por daños en inundaciones
Debido a la complejidad de infraestructura y población que conforman a la ZMVM y de cómo afectan las lluvias a éstos, ya que por ejemplo, no es lo mismo hablar sobre inundaciones en Nezahualcóyotl y Ecatepec que son los municipios más poblados en el Edomex, y compararlo con lugares mas alejados como Huehuetoca y Tepotzotlán.
Lo mismo ocurre con la CDMX, no es lo mismo hablar de inundaciones en colonias cercanas al Aeropuerto Internacional de la CDMX, Circuito Interior, Calzada de Zaragoza, Pantitlán, que en alcaldías como La Magdalena Contreras o Tlalpan.
Con base en ello los pagos por diversos daños en vehículos no están homologados. En la CDMX, la Secretaría de Administración y Finanzas excluye de pagos a terceros en sus bienes a los vehículos por inundaciones; sin embargo, sí lo hace por colisiones de vehículos con baches, coladeras, rejillas, alcantarillas, registros o socavones que no estén debidamente señalizados en las vías primarias y secundarias. Por lo que se sugiere a los automovilistas que resulten afectados a seguir el protocolo establecido por las autoridades capitalinas.
Paso a paso para reportar daños por baches en la CDMX
Se recomienda a los automovilistas orillarse con las intermitentes puestas, pero sin alejarte de la zona del incidente.
No mover el vehículo: Si te retiras, la aseguradora del gobierno invalidará el reclamo.
Tomar fotografías del bache, las dimensiones del daño en tu llanta/auto y el entorno con letreros o calles visibles.
Llamar a Locatel al *0311 o al 55 5658 1111). Proporciona tu ubicación exacta y datos personales para que envíen a un ajustador de la aseguradora del gobierno de la CDMX.
El ajustador llegará a la zona del incidente para comenzar con el trámite de reclamación de indemnización. Se deberá acudir a un taller autorizado o ante las autoridades con la siguiente documentación:
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
Licencia de conducir y tarjeta de circulación vigentes.
Factura o carta factura del vehículo.
Comprobante de domicilio.
Presupuesto o cotización de reparación emitida por un taller autorizado.
Formato de atención y dictamen entregado por el ajustador que acudió al lugar.
Dependiendo de dónde ocurrió el incidente, deberás ingresar tus papeles en la dependencia correspondiente: Si el incidente ocurrió en vías primarias, por ejemplo, en el Periférico, Insurgentes, Viaducto, se presenta el dictamen y documentos en la Secretaría de OBras y Servicios.
Y si ocurrió en una vía secundaria, por ejemplo en colonias, se debe acudir a la alcaldía correspondiente.
Es decir, si tiene afectaciones en tu automóvil durante esta temporada de lluvias caíste en algún bache, coladera sin tapa, alcantarilla o socavón que no cuenten con señalización, sí puedes solicitar la indemnización al Gobierno de la CDMX o las alcaldías.
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¿Y en el Edomex?
La Ley de Responsabilidad patrimonial para el Estado de México y Municipios también contempla la indemnización por daños ocasionados por baches en vehículos, y para que proceda, los automovilistas deben presentar por escrito la solicitud de indemnización junto a evidencias del incidente como la fecha, hora y dirección de donde ocurrió, además, debe acompañarse por evidencia claras como fotografías de los baches, dirección donde ocurrió el incidente.
Si fue en una avenida principal se debe acudir a la Secretaría de Movilidad del Edomex, que se ubica en la siguiente dirección: Avenida Gustavo Baz esquina Mario Colín #2160, primer piso, edificio Ericsson La Loma, Tlalnepantla de Baz, antes, se recomienda hablar al número telefónico: 55-53-66-82-00.
En cambio, si fue en una colonia, se debe acudir al ayuntamiento en el área de Sindicatura o Jurídico y comenzar con el trámite de reclamo.
Presentar los siguientes documentos:
-INE
-Licencia de conducir
-Tarjeta de circulación vigente
-Factura del automóvil
-Presupuesto del taller.
Conagua presenta plan para evitar inundaciones en Iztapalapa, Neza y La Paz
El 6 de julio, el director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales, presentó las seis obras que se realizarán en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz para evitar las constantes inundaciones que ocurren en la zona oriente del Valle de México.
El funcionario federal aseguró que 90% de estas seis obras ya está concluida y que en 15 días estarían finalizadas completamente.
Ampliación de la Laguna El Salado: Será de 300 mil a 400 mil m3 de retención
Construcción del Colector Teotongo: Incrementará su capacidad en 4 mil litros por segundo
Construcción del Colector Los Pinos: Incrementará su capacidad de 3 mil litros por segundo
Construcción Carmelo Pérez
Cárcamo de Xochiaca: Incrementará su capacidad en 26 mil litros por segundo
Construcción de la Laguna de Churubusco: Ampliación de cauces para la circulación del agua.