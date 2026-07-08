¿Se inundó tu auto? Los municipios del Valle de México que sí pagan los daños

Pago por daños en inundaciones

Debido a la complejidad de infraestructura y población que conforman a la ZMVM y de cómo afectan las lluvias a éstos, ya que por ejemplo, no es lo mismo hablar sobre inundaciones en Nezahualcóyotl y Ecatepec que son los municipios más poblados en el Edomex, y compararlo con lugares mas alejados como Huehuetoca y Tepotzotlán.

Lo mismo ocurre con la CDMX, no es lo mismo hablar de inundaciones en colonias cercanas al Aeropuerto Internacional de la CDMX, Circuito Interior, Calzada de Zaragoza, Pantitlán, que en alcaldías como La Magdalena Contreras o Tlalpan.

Con base en ello los pagos por diversos daños en vehículos no están homologados. En la CDMX, la Secretaría de Administración y Finanzas excluye de pagos a terceros en sus bienes a los vehículos por inundaciones; sin embargo, sí lo hace por colisiones de vehículos con baches, coladeras, rejillas, alcantarillas, registros o socavones que no estén debidamente señalizados en las vías primarias y secundarias. Por lo que se sugiere a los automovilistas que resulten afectados a seguir el protocolo establecido por las autoridades capitalinas.

Las imágenes de los vehículos atrapados en medio de inundaciones son una constante en temporada de lluvias en el Valle de México. (Foto: Captura de pantalla de video en Facebook de Prensa de Morelos)

Paso a paso para reportar daños por baches en la CDMX

Se recomienda a los automovilistas orillarse con las intermitentes puestas, pero sin alejarte de la zona del incidente.

No mover el vehículo: Si te retiras, la aseguradora del gobierno invalidará el reclamo.

Tomar fotografías del bache, las dimensiones del daño en tu llanta/auto y el entorno con letreros o calles visibles.

Llamar a Locatel al *0311 o al 55 5658 1111). Proporciona tu ubicación exacta y datos personales para que envíen a un ajustador de la aseguradora del gobierno de la CDMX.

El ajustador llegará a la zona del incidente para comenzar con el trámite de reclamación de indemnización. Se deberá acudir a un taller autorizado o ante las autoridades con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Licencia de conducir y tarjeta de circulación vigentes.

Factura o carta factura del vehículo.

Comprobante de domicilio.

Presupuesto o cotización de reparación emitida por un taller autorizado.

Formato de atención y dictamen entregado por el ajustador que acudió al lugar.

Dependiendo de dónde ocurrió el incidente, deberás ingresar tus papeles en la dependencia correspondiente:

Si el incidente ocurrió en vías primarias, por ejemplo, en el Periférico, Insurgentes, Viaducto, se presenta el dictamen y documentos en la Secretaría de OBras y Servicios.

Y si ocurrió en una vía secundaria, por ejemplo en colonias, se debe acudir a la alcaldía correspondiente.

Es decir, si tiene afectaciones en tu automóvil durante esta temporada de lluvias caíste en algún bache, coladera sin tapa, alcantarilla o socavón que no cuenten con señalización, sí puedes solicitar la indemnización al Gobierno de la CDMX o las alcaldías.